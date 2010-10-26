کارخانه سیمان دهلران 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

علی عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: اجرای این طرح بزرگ صنعتی از سال 84 در استان ایلام آغاز شده است.

وی ادامه داد: اعتبار کل این طرح 550 میلیارد ریال بوده که تاکنون 300 میلیارد ریال آن اختصاص یافته است.

عزتی با اشاره به اینکه در سال 90 بخش اول کارخانه و تا پایان سال 91 کل طرح به بهره برداری می رسد، خاطرنشان کرد: این کارخانه سیمان قادر است روزانه سه هزار و 400 تن سیمان تولید کند.

این مسئول اظهار داشت: با بهره برداری از این طرح 400 نفر به صورت مستقیم و هزار نفر بصورت غیر مستقیم شاغل می شاغل می شوند.