بهتر است تیم ملی هندبال به جای یک تیم باشگاهی به مسابقات آسیایی برود

سید حسن افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: همیشه در فدراسیون هندبال رسم بر این بوده که تیمی که عنوان قهرمانی مسابقات کشوری را از آن خود می‌کند به عنوان نماینده ایران راهی رقابت‌های هندبال ساحلی آسیا شود اما معتقدم اگر دنبال یک نتیجه بهتر هستیم باید تیم ملی را راهی این مسابقات کنیم.

وی افزود: قبل از این رقابت‌ها هیچ ابلاغیه و دستور العملی در خصوص اعزام قهرمان مسابقات هندبال ساحلی کشور در بندرعباس به دست ما نرسید و مشخص نیست که فدراسیون چه برنامه‌ای برای این رشته دارد.

رئیس کمیته هندبال ساحلی کشورمان خاطرنشان کرد: من در زمان ریاست علیرضا رحیمی در فدراسیون هندبال مسئولیت کمیته هندبال ساحلی و سرمربیگری تیم ملی این رشته را برعهده داشتم اما از زمانیکه جلال کوزه گری مسئولیت فدراسیون را برعهده گرفته هیچ ابلاغ جدیدی در رشته هندبال ساحلی صادر نکرده است.

وی با بیان اینکه رقابت‌های قهرمانی هندبال ساحلی آسیا اواسط آذرماه برگزار می‌شود، گفت: هنوز تکلیف اعزام تیم هندبال ساحلی به رقابت‌های آسیایی عمان مشخص نیست. هرچند هنوز نمی‌دانم که آیا به عنوان مربی تیم ملی با فدراسیون همکاری خواهم کرد یا نه اما معتقدم اگر از همین امروز هم تکلیف این تیم مشخص شود باز هم نسبت به تیم‌های دیگر آسیا عقب هستیم.

سرمربی تیم ملی هندبال ساحلی کشورمان تاکید کرد: تنها در صورتی می‌توان به کسب مقام در مسابقات قهرمانی هندبال ساحلی آسیا در مسقط امیدوار بود که تیم ملی راهی این رقابت‌ها شود.

دهمین دوره مسابقات هندبال ساحلی کشور روز گذشته با قهرمانی تیم نایبند بندرعباس به پایان رسید.