به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند بعد از ظهر شنبه در آیین افتتاح یک کارخانه صنایع شیمیایی در سمنان با حضور وزیر علوم، اظهار داشت: هفته دولت فرصت مناسبی برای مرور خدمات دولت و تلاش مجموعه مدیران در مسیر خدمت‌رسانی به مردم است.

وی با اشاره به روند افزایشی حجم پروژه‌های قابل افتتاح در استان سمنان افزود: مجموع طرح‌های عمرانی و اقتصادی استان در سال ۱۴۰۳ حدود پنج هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۹ هزار میلیارد تومان رسید و اکنون در سال ۱۴۰۵ شاهد افزایش چشمگیر این حجم از طرح‌ها هستیم.

استاندار سمنان ادامه داد: طی این مدت، پروژه‌های متعددی در حوزه‌های صنعت، توسعه شهرک‌های صنعتی، راه و شهرسازی، انرژی‌های تجدیدپذیر، مدرسه‌سازی و سایر بخش‌های زیربنایی و اقتصادی در استان دنبال شده است و بخشی از این طرح‌ها اکنون به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند.

کولیوند، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را یکی از ارکان اصلی حرکت اقتصادی استان دانست و یادآور شد: حضور سرمایه‌گذاران در حوزه تولید و صنعت نشان‌دهنده ظرفیت مناسب سمنان برای توسعه اقتصادی است و مدیریت استان باید با رفع موانع، شرایط را برای فعالیت هرچه بیشتر این بخش فراهم کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از عوامل مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی خارج از اختیار مدیریت استان است، افزود: با وجود نوسانات و مشکلات موجود، مجموعه مدیریتی استان تلاش کرده است روند تولید، سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های عمرانی متوقف نشود.

استاندار سمنان ادامه داد: وظیفه مدیران استان این است که در حد توان موانع پیش روی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را برطرف کنند و اجازه ندهند مشکلات اداری و مسائل قابل حل، روند فعالیت واحدهای تولیدی را مختل کند.

کولیوند با قدردانی از فعالان بخش خصوصی، کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: دستاوردهای حاصل‌شده در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری نتیجه یک کار جمعی است و بخش خصوصی در این مسیر سهم و نقش مهمی دارد.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی و اقتصادی در هفته دولت سال ۱۴۰۵، نشان می‌دهد مسیر توسعه استان سمنان با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌ها ادامه دارد و ظرفیت‌های صنعتی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان در حال فعال‌تر شدن است.

استاندار سمنان همچنین ابراز امیدواری کرد: با استمرار حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، زمینه برای اجرای طرح‌های جدید و ایجاد فرصت‌های بیشتر در بخش تولید و اشتغال استان فراهم شود.