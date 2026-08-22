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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

شرایط مسیر زابل-زاهدان در پی هجوم ریزگردها

شرایط مسیر زابل-زاهدان در پی هجوم ریزگردها

زابل- طوفان شدید همراه با گرد و غبار در منطقه سیستان، شعاع دید را به چند متر کاهش داده است.

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کد مطلب 6923909

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