https://mehrnews.com/x3cRMh ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸ کد مطلب 6923909 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸ شرایط مسیر زابل-زاهدان در پی هجوم ریزگردها زابل- طوفان شدید همراه با گرد و غبار در منطقه سیستان، شعاع دید را به چند متر کاهش داده است. دریافت 10 MB کد مطلب 6923909 کپی شد مطالب مرتبط درخشش دانشآموز زابلی در رقابت های ایران دیجیتال و هوش مصنوعی تعطیلی تمامی ادارات شهرستان زهک در روز یکشنبه در پی طوفان طوفان شدید با سرعت ۱۲۹ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید کشف احتکار ۳۷ میلیاردی برنج و روغن در زاهدان طوفان تمامی ادارات منطقه سیستان را تعطیل کرد اجتماع مردم انقلابی زابل در شب ۱۷۶ برچسبها طوفان شن طوفان سیستان شهرستان زابل زاهدان بادهای 120 روزه سیستان
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