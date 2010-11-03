تیمی شکست ناپذیر روانه مسابقات خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، ادموند یونان پور در نشستی با اصحاب رسانه استان یزد با اشاره به درگذشت ناگهانی مرحوم آقازاده، سرمربی سابق تیم فولاد اظهار داشت: اصول کار مرحوم آقازاده را رعایت می ‌کنم زیرا او مربی با اخلاق و با انضباطی بود و از لحاظ فنی تیم خوبی را برای مسابقات لیگ دسته اول کشور آماده کرده است.

وی با بیان اینکه استان یزد توان داشتن نماینده در لیگ فوتبال کشور را دارد، شرایط تیم فوتبال فولاد را مطلوب ارزیابی کرد.

یونان پور، بازی در مسابقات لیگ دسته اول را سختتر از لیگ برتر توصیف کرد و افزود: مطمئن هستم تیم فولاد شخصیت بالایی دارد و روز به روز بهتر خواهد شد و با کار گروهی که انجام خواهیم داد، سعی می ‌کنیم در هر بازی موفق شویم.

سرمربی تیم فولاد یزد ادامه داد: برای این فصل سه برنامه خواهیم داشت و در ابتدا باید یک سوم امتیازات بازی ها به علاوه دو را به دست آوریم.

یونان ‌پور خاطرنشان کرد: در مرحله دوم نیز نگاهی به جایگاه پنجم تا هشتم خواهیم داشت و در مرحله سوم جایگاهی بین سه تیم بالای جدول برای خود در نظر خواهیم گرفت.

وی تاکید کرد: نخستین اصلی که برایم قابل اهمیت است، اخلاق ورزشی و انضباط تیمی است و امیدوارم تماشاگران یزدی نیز مانند گذشته نمایندگان فوتبال استان را حمایت کنند.

از آبروی فوتبال یزد دفاع می‌کنیم

مدیرعامل باشگاه فولاد یزد نیز در این نشست اظهار داشت: تیم خوبی داریم و همگی با تلاش از آبروی فوتبال یزد دفاع می ‌کنیم.

صالح عسکرشاهی با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم آقازاده به شرح خصایص اخلاقی وی پرداخت و افزود: مرحوم آقازاده مربی سالمی بود و به هیچ عنوان اهل دلال‌ بازی نبود.

وی خاطرنشان کرد: به دنبال یک سرمربی که بتواند راه مرحوم آقازاده را ادامه دهد و از دانش روز فوتبال نیز بهر‌ه‌مند باشد، بودیم که ادموند یونان‌پور پیشنهاد باشگاه را پذیرفت و به یزد آمد و خوشبختانه در نخستین بازی پس از درگذشت آقازاده، توانستیم در یک بازی حساس، استقلال اهواز را شکست دهیم.

مدیرعامل باشگاه فولاد یزد تصمیم باشگاه مبنی بر انصراف از جام حذفی باشگاه فولاد کشور همزمان با درگذشت مرحوم آقازاده را تصمیمی احساسی عنوان و تصریح کرد: من همان شب از بازیکنان تیم خواستم که به خاطر شادی روح سرمربی سابق خود با تیم نفت مازندران بازی کنند و با شکست این تیم در یک قدمی بازی با پرسپولیس قرار بگیرند اما اکثریت بازیکنان اعلام کردند که از لحاظ روحی شرایط مطلوبی ندارند و نمی‌توانند بازی کنند.

انتظار بیشتری از هیئت فوتبال استان یزد داریم

عسکرشاهی درباره حمایت مسئولان از تیم فوتبال فولاد یزد گفت: برخی مسئولان استان به باشگاه و تیم کمک می‌کنند اما از مسئولان هیئت‌ فوتبال استان انتظار بیشتری داریم.

ناصر ریشدل، مربی تیم فوتبال فولاد یزد نیز در این نشست اظهار داشت: برنامه ‌ریزی‌ های خوبی در تیم‌های پایه فولاد داشته ‌ایم به گونه‌ ای که در آینده می ‌توانیم از بازیکنان بومی و جوانان که سرمایه ‌های اصلی باشگاه فولاد هستند، استفاده کنیم.

در پایان این نشست که سرپرست و مربیان تیم فوتبال یزد نیز حضور داشتند، مدیر روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد یزد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سرمربی سابق تیم فوتبال فولاد، مرحوم آقازاده را یک مربی زحمت ‌کش و با اخلاق و الگویی مناسب برای فوتبال یزد معرفی کرد.

علی ابوطالبی از خبرنگاران ورزشی ‌نویس استان یزد خواست؛ ضمن وفاق و همدلی بیشتر در راستای رفع مشکلات ورزش و فوتبال استان یزد تلاش کنند.