قهوه خطر بروز دیابت را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه ملی تحقیقات غذایی با انجام تحقیقاتی بر روی مکانیزم ممکن عملکرد قهوه در پیشگیری از دیابت کشف کردند که "فنول های" موجود در قهوه مکانیزمی شبیه به برخی از داروهای ضد دیابت دارند و می توانند سطح گلیسیمی خون را کاهش دهند.

تحقیقات متعدد گذشته تائید می کردند که مصرف مداوم قهوه معمولی یا بدون کافئین می تواند منجر به کاهش خطر توسعه دیابت نوع 2 شود اما تاکنون مکانیزیمی که از طریق آن قهوه در پیشگیری از دیابت دخالت می کند واضح نبود.

اکنون این محققان نشان دادند افرادی که به طور مرتب پس از ناهار یک فنجان قهوه می نوشند بیشترین احتمال را برای کاهش خطر توسعه دیابت دارند.

به گفته این دانشمندان، ترکیبات فنولیکی حاضر در قهوه از جمله اسید کلروژنتیک، اسید فرولیک و اسید کافئیک می توانند موجب توقف برخی آنزیمهای مرتبط با هضم کربوهیدارتها شود درحالی که کافئین هیچ فعالیت بازدارنده ای در مقابل این آنزیمها نشان نمی دهد.

ترکیبات فنولیکی قهوه می توانند پسماندهای محل فعالیت این آنزیمها را که مسئول هیدرولیز اولیگوساکارید (یک نوع پلیمر ساکاریدی) هستند مسدود کنند.

براساس گزارش لاستمپا، به این ترتیب سطح گلیسیمی خون در سطح پایین باقی بمانند.