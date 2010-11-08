ساخت پنج هزار واحد مسکونی در شهر جدید امیر کبیر استان مرکزی

مهدی زندیه وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: شرکت‌های طرحان و سوجی لی یاچی، موظف به ساخت واحدهای این پروژه به صورت آپارتمان‌های سه تا شش طبقه و ویلائی به صورت یک محله کامل هستند که باید ظرف مدت ۱۲ تا ۱۸ ماه این واحدها را ساخته و تحویل دهند.

وی ادامه داد: این ساخت ‌و سازها بر اساس تفاهمنامه صورت گرفته بین استانداری مرکزی، شرکت عمران شهر جدید امیر کبیر و سازمان مسکن و شهر سازی از یک طرف و دو شرکت خارجی از کشور ترکیه صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی در ادامه با اشاره به اجرای طرح مسکن مهر در استان مرکزی بیان داشت: با ساخت و تحویل پنج هزار واحد مسکونی جدید مجموع واحدهای طرح مسکن مهر در سطح استان، به 30 هزار واحد خواهد رسید.

زندیه ‌وکیلی با تاکید بر اینکه استان مرکزی یکی از استان‌های موفق و پیشتاز کشور در اجرای این طرح است ادامه داد: هم‌اکنون عملیات اجرایی 25 هزار واحد مسکونی در قالب انواع مختلف مسکن در شهرهای بالای 25 هزار نفر، زیر 25 هزار نفر و شهر جدید مهاجران در حال اجراست که تاکنون بالغ بر یک هزار و 560 واحد آن تحویل متقاضیان شده و چهار هزار واحد تا پایان آذرماه تکمیل خواهد شد و دوهزار واحد دیگر تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی گفت: دولت نهم و دهم یکی از دولت‌های موفق کشور در راستای رفع معضل مسکن به ویژه اقشار محروم و نیازمند بوده است.

زندیه وکیلی بیان داشت: دولت دهم با ساخت مسکن مهر گام بسیار بزرگ و ارزشمندی در راستای خانه‌دار شدن قشرهای مختلف مردم برداشت.