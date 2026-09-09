ضرورت اسکان پرستاران جوان در کلانشهرها

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه محمدبیگی، در جریان بازدید از بیمارستان کودکان مفید و پانسیون پرستاری، با اشاره به اهمیت ایجاد فضاهای مناسب برای اسکان پرستاران بیان کرد: توجه به محل اقامت نیروهای نظام سلامت ضروری است، اما این موضوع نباید به شکلی دنبال شود که موجب مشکلات خانوادگی یا دوری والدین از فرزندان شود.
وی با اشاره به تجربههای موجود در زمینه خوابگاهها و فضاهای اقامتی کارکنان، بر ضرورت توسعه خوابگاههای متأهلی تأکید کرد و افزود: در سیاستهای مربوط به اسکان، باید موضوع خانواده و نیازهای اعضای خانواده بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
محمدبیگی با اشاره به نقش پرستاران در نظام سلامت و ضرورت حمایت از آنان، اضافه کرد: سیاستگذاری در حوزه نیروی انسانی باید مجموعهای از نیازهای شغلی، رفاهی، معیشتی و خانوادگی پرستاران را در نظر بگیرد و صرفاً به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستانها محدود نشود.
نماینده ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت، همچنین با تاکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای حمایتی برای پرستاران جوان و نیروهایی که برای اشتغال از شهرستانها به کلانشهرها مهاجرت میکنند، گفت: بسیاری از این نیروها به خصوص بانوان با چالشهایی در زمینه اسکان و تشکیل یا حفظ زندگی خانوادگی مواجه هستند و لازم است در سیاستهای حمایتی، این مسائل بهصورت همزمان دیده شود.
محمد بیگی بیان کرد: مجلس سعی خواهد کرد در چارچوب بودجه سالیانه کشور و با استفاده از توان بخشهای غیر دولتی مانند شهرداریها و خیرین این امر مهم را به انجام برساند.
نظر شما