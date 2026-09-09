ورود سامانه بارشی به استان سمنان؛ کاهش محسوس دما و رگبار در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، نقشههای هواشناسی نشان میدهد همزمان با صبح چهارشنبه، سامانه کمفشار بارشی وارد استان سمنان میشود و در پی آن، وزش باد، بارش باران به صورت رگباری و در برخی مناطق مرتفع و مستعد، بارش تگرگ پیشبینی شده است.
طبق اعلام سازمان هواشناسی، امروز کاهش محسوس دمای هوا و بارشهای رگباری در استان سمنان، بهویژه در نیمه شمالی و شرق استان، رخ خواهد داد.
در مرکز استان سمنان، وزش باد شدید و بارش باران، بهویژه در ارتفاعات، پیشبینی شده است. بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان با پنج درجه کاهش نسبت به سه روز گذشته، به ترتیب ۳۱ و ۲۱ درجه بالای صفر خواهد بود.
برای شاهرود نیز وزش باد و بارش باران، بهویژه در مناطق شمالی و نواحی مرتفع این شهرستان، پیشبینی شده است. بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود به ترتیب ۲۹ و ۱۹ درجه بالای صفر اعلام شده است.
در گرمسار افزایش ابر، وزش باد شدید و گردوخاک پیشبینی میشود و شرایط جوی مشابهی در ایوانکی و آرادان نیز حاکم خواهد بود. بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار به ترتیب ۳۶ و ۲۳ درجه بالای صفر پیشبینی شده که سه درجه نسبت به سه روز گذشته کاهش خواهد داشت.
در سرخه نیز افزایش ابر و وزش باد شدید پیشبینی میشود. در میامی، افزایش ابر، مهآلودگی، بارش باران و تگرگ و همچنین کاهش دما از پدیدههای مورد انتظار برای روز چهارشنبه است.
برای دامغان نیز وزش باد، بارش باران و رگبارهای پراکنده پیشبینی شده است. بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان به ترتیب ۳۱ و ۲۱ درجه بالای صفر خواهد بود.
در مهدیشهر نیز بارش پراکنده در ارتفاعات و کاهش دمای هوا پیشبینی شده و بیشینه و کمینه دمای هوا در این شهرستان به ترتیب ۳۰ و ۱۸ درجه بالای صفر اعلام شده است.
بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، شرایط جوی ناپایدار و فعالیت این سامانه بارشی دستکم تا روز جمعه در استان سمنان ادامه خواهد داشت.
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