کنفرانس اسلام و آموزش عالی در مالزی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این کنفرانس دو روزه که با عنوان "نیازهای آموزش عالی معاصر در کشورهای اسلامی" با حضور اندیشمندان و دانشجویان دانشگاههای مالزی و دیگر کشورهای اسلامی برگزار می شود راهکارهای توسعه آموزش عالی در کشورهای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.



قائم مقام وزیر علوم مالزی در مراسم گشایش این کنفرانس گفت: تبیین اندیشه های اسلامی در آموزش عالی در دنیای امروز یک ضرورت است.

دکتر "سیف الدین عبدالله" با اشاره به نقش آموزش در تربیت انسان افزود: آموزه های دین مبین اسلام تاثیر بسیار زیادی در زندگی دنیوی و اخروی انسان دارد.



وی بر ضرورت وجود دیدگاههای اسلامی در مباحث علمی جهان تاکید کرد و اظهار داشت: این دیدگاهها لزوما مختص کشورهای اسلامی نبوده و باید کشورهای غیر اسلامی نیز با این دیدگاهها آشنا شوند.





محمد مهدی زاهدی سفیر کشورمان در مالزی



سفیر ایران در مالزی نیز در این مراسم طی سخنانی با موضوع توسعه آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران گفت: آمار دانشجویان در ایران از 176 هزار دانشجو در سال 1978 (1357) به سه میلیون و 750 هزار دانشجو در سال 2010 (1389) افزایش یافته است.



محمد مهدی زاهدی افزود: با توسعه زیرساختهای مورد نیاز توسعه آموزش عالی در ایران، امروز در شهرهای با جمعیت بیش از 15 هزار نفر یک دانشگاه وجود دارد.



وی به سند چشم انداز توسعه آموزش عالی در ایران اشاره کرد و اظهار داشت: بر این اساس ایران در سال 2025 به جایگاه نخست علم و فناوری در منطقه غرب آسیا دست پیدا خواهد کرد.



موسسه بین المللی مطالعات پیشرفته اسلامی وابسته به دانشگاه مالایا (UM) با همکاری جامعه المصطفی و با هدف تعریف نقش اسلام و آموزه های اسلامی و ارتقای سطح دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در نظام آموزش عالی کشورهای مسلمان این کنفرانس را برگزار می کنند.

کنفرانس اسلام و آموزش عالی پس از برگزاری هفت جلسه بحث تخصصی و ارایه مقالات ارائه شده به دبیرخانه کنفرانس فردا به کار خود پایان می دهد. برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوعات اسلامی از برنامه های حاشیه ای این کنفرانس بود.