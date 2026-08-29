دیدار رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با خانواده شهید میزبان در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی شیرازی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، به همراه سردار حسین حسنپور فرمانده انتظامی استان گیلان، با حضور در منزل شهید والامقام ستوانیکم آرمان میزبان با خانواده این شهید دیدار و گفتوگو کردند.
حجتالاسلام شیرازی در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، از صبر و ایستادگی خانواده معظم شهید آرمان میزبان تجلیل کرد و اظهار داشت: عزت، امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون خون پاک شهدا و فداکاری خانوادههای معظم آنان است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا، خانواده معظم شهدا را مایه افتخار و سربلندی نظام اسلامی دانست و بر تداوم مسیر شهیدان و پاسداشت آرمانهای والای آنان تأکید کرد.
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