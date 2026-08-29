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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۵۳

اجتماع شبانه سلماسی‌ها در حمایت از وطن همراه با جشن هفته وحدت

اجتماع شبانه سلماسی‌ها در حمایت از وطن همراه با جشن هفته وحدت

ارومیه- همزمان با هفته وحدت اجتماع پرشور شبانه مردم سلماس در حمایت از رهبری، وطن و انقلاب شنبه شب برگزار شد.

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کد مطلب 6931797

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