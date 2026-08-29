https://mehrnews.com/x3cW4g ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۵۳ کد مطلب 6931797 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۵۳ اجتماع شبانه سلماسیها در حمایت از وطن همراه با جشن هفته وحدت ارومیه- همزمان با هفته وحدت اجتماع پرشور شبانه مردم سلماس در حمایت از رهبری، وطن و انقلاب شنبه شب برگزار شد. دریافت 18 MB کد مطلب 6931797 کپی شد مطالب مرتبط شور و شادمانی مردم دیار میرزا به مناسبت میلاد پیامبر(ص) شب ۱۸۲؛ جلوهای از وحدت و همدلی مردم اراک در شب میلاد پیامبر رحمت اجتماع مردم خمین؛ تجلی بیعت با رهبری در شب میلاد پیامیر( ص) یکصد و هشتاد و دومین تجمع شبانه شفتیها در میدان برچسبها هفته وحدت بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس
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