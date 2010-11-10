ازدحام، شلوغی و ترافیک در مکه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، راه دسترسی به مسجدالحرام چندان راحت نیست و شرایط جغرافیایی آن به‌گونه‌ای است که هتلهای زیادی در اطراف آن وجود ندارند و درصد کمی از زائران امکان اسکان در نزدیکی خانه‌ خدا را دارند و مسؤولان شهر مکه در تلاشند با مسطح کردن کوههای اطراف مسجدالحرام شرایط را برای ساخت هتلهای بیش‌تر تسهیل کنند.

در اطراف مسجدالحرام پایانه‌هایی برای استقرار اتوبوسهای مورد استفاده‌ زائران قرار دارند و ایستگاه هر کشور کاملا مشخص است. البته برخی زائران بدون در نظر گرفتن این موضوع، از اتوبوسهای زائران دیگر کشورها استفاده می‌کنند.

سازمان حج و زیارت ایران با استقرار راهنما در این پایانه‌ها تلاش می‌کند ‌خدمات‌دهی منظم و مناسبی را در بخش حمل‌ونقل درون‌شهری ارائه دهد اما با این حال، تعداد زیاد این نیروها در برخی ساعتها مانند قبل و بعد از نمازهای جماعت مسجدالحرام کافی نیست و هجوم جمعیت به یکباره هدایت زائران را دشوار می‌کند و موجب می‌شود برخی زائران در پارکینگ اتوبوسها سرگردان‌ شوند یا در ایستگاههای اتوبوس کشورهای دیگر بایستند. به‌نظر می‌رسد با نصب تابلو‌ها و نشانهای بیشتر می‌شد حجاج را بهتر راهنمایی کرد. اگرچه اتوبوسهای مورد استفاده‌ زائران ایرانی شماره‌گذاری شده‌اند و پرچم جمهوری اسلامی ایران بر روی این ماشینها نصب شده است.



ازدحام جمعیت و وسایل نقلیه‌ در اطراف مسجدالحرام بویژه در وقت نماز شامگاهی بیشتر است و معمولا رفت‌وآمد در این زمان به‌سختی انجام می‌شود. بنابراین انتقال زائران در زمان طولانی‌تر و به‌کندی انجام می‌شود.

با وجود اتوبوسهای خاص برای رفت‌وآمد به مسجدالحرام برخی زائران مجبورند از وسایل نقلیه‌ دیگ مانند تاکسی و سواریهای معمولی استفاده کنند که البته نرخ کرایه‌ آنها بیشتر از روزهای معمولی در مکه است.



بسیاری از راننده‌هایی که روی اتوبوسها و سواریها کار می‌کنند معمولا اهل این شهر نیستند و از دیگر نقاط عربستان و کشورهای دیگر آمده‌اند و تلاش می‌کنند از شلوغی این روزهای مکه استفاده کنند. به همین دلیل در برخی موارد کرایه‌ سواریها با یکدیگر متفاوت است.



روزنامه عربستانی « عکاظ » نسبت به عدم برنامه ریزی وزارت حج عربستان برای تسهیل حمل و نقل در شهر مکه انتقاد شدیدی کرده و شورای برنامه ریزی حج جمهوری اسلامی ایران نسبت به حل این مشکل برای زائران ایرانی تصمیماتی سریع و کاربردی اتخاذ کرده است. اما زائران بیت الله الحرام باید خود را برای ترافیکی سنگین تر در هفته آینده آمده کنند.