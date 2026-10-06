به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در جریان بازدید از شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، با ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه آشنا شد و بر حمایت و همراهی دستگاه‌های ذی‌ربط برای تسهیل روند توسعه شهر فرودگاهی تأکید کرد.

در این نشست، رامین کاشف‌آذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، گزارشی از ظرفیت‌های موجود، برنامه‌های توسعه‌ای و رویکردهای جدید مدیریتی و اقتصادی این مجموعه ارائه کرد.

وی با تشریح برنامه حرکت شهر فرودگاهی از الگوی سنتی فرودگاه‌داری به سمت مدیریت کسب‌وکارهای نوین، از برنامه ایجاد واحدهای استراتژیک کسب‌وکار (SBU) خبر داد و بر ضرورت متناسب‌سازی ساختار سازمانی، نیروی انسانی و نظام مدیریتی با مأموریت‌های جدید شهر فرودگاهی تأکید کرد.

کاشف‌آذر همچنین خواستار توجه ویژه سازمان اداری و استخدامی کشور به الزامات تحول در شهر فرودگاهی و فراهم شدن بسترهای قانونی و سازمانی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه شد.

در ادامه، رفیع‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، بر ضرورت نگاه ویژه به این مجموعه و حرکت آن به سمت یک مجموعه اقتصادی، خودنگهدار و خودبالنده تأکید کرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، توجه به موضوعات ساختاری و نیروی انسانی و همچنین فراهم کردن زمینه فعالیت سرمایه‌گذاران واقعی را از الزامات مسیر توسعه شهر فرودگاهی دانست.

براساس اعلام دفتر ارتباطات، اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، در جریان این بازدیدها نیز توضیحاتی درباره ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، برنامه‌های توسعه‌ای و زیرساخت‌های تخصصی شهر فرودگاهی ارائه شد.