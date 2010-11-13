100 تفسیر قرآن در دانشگاه آزاد مورد مطالعه قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد صاحلی عصر شنبه در همایش نماز، نیاز و بهداشت روانی در علی آباد کتول افزود: در این مطالعات بر مسائلی چون مداومت در عمل، محافظت، ترویج، مشارکت و مکاشفت در بحث اقامه نماز تاکید شده است.

وی اظهار داشت: انسان باید در نماز به مرحله ای از کشف و شهود برسد که همه حجاب ها از جلوی دیدگانش برداشته شود.

وی با اشاره به بعد فردی و اجتماعی نماز خاطرنشان کرد: اگر ما با اقامه نماز به فضیلت دست می یابیم باید تلاش نماییم تا دیگران را به این جرگه عظیم الهی وارد کنیم تا آنان نیز از فضیلت ، حقیقت و جلوه های جمال نماز نیز بهره شوند.

صالحی گفت: دانشگاه ازاد اسلامی قدر فرصت مغتنمی که خدوند کریم در اختیارش نهاده تا عهده دار پرورش روحی، فکری و معنوی خیل عظیمی از جوانان دانشجو در اقصی نقاط کشور شود را به خوبی دانسته است.

مدیرکل فرهنگی دانشگاه آزادکشور عنوان کرد: کسب رتبه برتر اقامه نماز در بین 108 دستگاه اجرایی، وزارتخانه، نهاد دولتی و غیردولتی، حاصل سیاستگذاری و تدوین برنامه ویژه در امر اقامه نماز است.

وی با بیان این مطلب که هیچ یک از آیات قرآن کریم از اهل ایمان نخواسته است که نماز بخوانند، با اشاره به ترکیبهای قرآنی نظیر اقم الصلاه، اقاموا الصلاه، مقیم الصلاه، یقیمون الصلاه، فضیلت نماز را در اقامه نماز برشمرد و گفت: خداوند کریم در کنار درخواست تدبر تفکر در آیات الهی ما را مکلف می گرداند تا در حد توان قرآن بخوانیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد نمازگزاران از برکات بی انتهای این فرضیه الهی و آسمانی بهره مند گردند باید حقیقت اقامه نماز را دریافته و از اسرار موجود در این مفهوم رازناک آگاهی یابند.