به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه تحلیلی شورای عالی سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران در مورد مخالفت با جذب نیروی پرستاری در برنامه پنجم توسعه کشور آمده است: برای جامه عمل پوشاندن به فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری با پیگیریهای سازمان نظام پرستاری و عنایات، زحمات و همراهیهای دولت خدمتگزار و نمایندگان محترم مجلس در جهت ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری برای رسیدگی بهتر و بیشتر به بیماران و رفع موانع خدمتی پرستاری از 4 سال پیش تاکنون دو قانون مهم تعرفه ‌گذاری خدمات پرستاری و ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت (کاهش ساعت کار پرستاری) به تصویب رسید که موجب خوشحالی و امیدواری در جامعه پرستاری شد.

اما متأسفانه قوانین فوق به دلیل عدم شکل ‌گیری بسترهای لازم برای اجرای آنها به مرحله عمل در نیامده‌اند، چرا که عملی شدن این دو قانون ضمائم و شروطی دارد که مهمترین و اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین شرط آن وجود نیروی پرستاری به حد کافی است برای اجرایی شدن این قوانین ریاست محترم جمهوری ضمن تأکید جدی بر اجرای آنها، مجوز استخدام 23 هزار نفر را در روز پرستاری سال جاری صادر کرد. اما به دنبال این دستور رئیس جمهوری حرف و حدیثها و سر و صدای زیادی از طرف بعضی افراد ایجاد شد و اعلام کردند که استخدام می‌بایست بر اساس تصویب مجلس صورت گیرد.

با توجه به بررسی قانون برنامه پنجم توسعه در مجلس برای حل یکباره معضل کمبود شدید نیروی انسانی پرستار، سازمان نظام پرستاری با توافق وزارت بهداشت و اکثریت قاطع اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشنهاد 5/1 نفر نیروی پرستار به ازای هر تخت را ارائه و از دولت و مجلس خواستند بر این مبنا استخدام 23 هزار نیروی پرستاری برای اجرای قانون ارتقاء بهره ‌وری و همچنین برای پیشگیری از معضل کمبود شدید نیرو در طول سالهای برنامه پنجم توسعه به ‌دلیل گسترش تختهای بیمارستانی، سالانه با استخدام حدود 15 هزار نفر نیرو با ترکیب 55 درصد بکارگیری از پرستاران، برای نظام سلامت موافقت کنند. اما مخالفت نماینده دولت، کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس، دست‌اندرکاران نظام سلامت و به ویژه جامعه بزرگ پرستاری کشور را در بهت فرو برد و شوکه کرد.

حال با توجه به مسائل پیشگفت سئوالات ذیل مطرح می‌شود:

1- آیا نماینده دولت، نظر دولت محترم و رئیس جمهور محترم را منعکس می‌کند یا براساس خواست و سلیقه خود مسائل را مطرح می‌کند و اگر چنین نیست چرا دستور استخدام 23 هزار پرستار و سه بار دستور کتبی ریاست محترم جمهوری عملی نمی‌شود.

2- نماینده دولت به چه استنادی کل نیروها به ازای هر تخت را 7/2 اعلام می‌کند در صورتی‌که با گسترش و افتتاح تخت‌‌های جدید هم‌اکنون نسبت پرستار به تخت از 7/0 به کم‌تر از 5/0 کاهش پیدا کرده و افزایش نیروهای اداری، مالی و غیرپرستار چه ارتباطی به تعداد نیروی پرستار به ازای هر تخت دارد و از طرفی نماینده دولت در مخالفت با این پیشنهاد فرموده‌اند که با ساز و کارهای داخلی دولت برای استخدام و اجرای دستور ریاست محترم جمهوری اقدام خواهیم کرد و این نقض غرض است چون از دستورات متعدد رئیس جمهور محترم حدود 7 ماه گذشته و تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

3- اینکه مسئولان فکر کنند با پرداخت اضافه‌کاری به پرستاران فعلی می‌توان کمبود نیرو را جبران کرد و قانون ارتقاء بهره‌وری را اجرا کنند سخت در اشتباهند که این موضوع با روح لایحه که همانا ارتقاء بهره‌وری و کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمت است به شدت در تضاد و تناقض است و از نظر علمی و عملی امکانپذیر نیست چرا که پرستاران شاغل در بالین کشور تعدادشان حداقل استانداردهای جهانی است و این تعداد نیرو نمی‌تواند بار فعلی نظام سلامت را به دوش بکشند و وقایع اتفاق افتاده چند ماهه اخیر در ضرب و شتم پرستاران در کشور نشانگر بخشی از مشکلات کمبود نیروی پرستاری است.

4- چنانچه معنای این تصمیم و مجلس و دولت محترم حرکت در مسیر خصوصی‌سازی‌ است اولاً این تجربه در تمام کشورهای دنیا شکست خورده است (آزموده را آزمودن خطاست) ثانیاً امر بهداشت و درمان و سلامت براساس اصل 44 جزو امور حاکمیتی قلمداد شده و در قانون برنامه پنجم توسعه نیز به آن تأکید شده است.

دولت محترم و نمایندگان عزیز ملت:

آیا می‌دانید حداقل نتیجه مخالفت شما با استخدام پرستاران به معنی:

الف: صدور مجوز مرگ بسیاری از بیماران به‌ ویژه در مناطق محروم

ب: عدم استقبال جوانان از انتخاب رشته تحصیلی پرستاری

ج: تقاضای بازنشستگی زودهنگام و خروج از خدمت پرستاران

د: افزایش ضرب و شتم پرستاران به دلیل عدم رسیدگی با کیفیت خدمات

و نهایتاً تبدیل شدن پرستاران به بی‌اعتمادترین اقشار جامعه نسبت به مسئولان، به علت عدم اجرای مصوبات و رسیدگی به خواسته‌های صنفی آنان است؟

و امّا چند نکته خطاب به پرستاران عزیز:

1- ما به عنوان وکیل شما در جامعه بزرگ پرستاری هرگز این عقیده را نداریم که کار عدم استخدام پرستاران پایان یافته است بلکه امیدواریم که طی یک تا دو ماه آینده پرستاران ما شاهد نظرات حکیمانه مقام معظم رهبری و رئیس محترم جمهوری خواهند بود و قوانین مصوب با تمام توان اجراء خواهد شد و نخواهد گذاشت هیچ یک از وعده‌های داده شده بر روی زمین بماند.

2- از پرستاران عزیز تقاضا داریم مخالفت نماینده دولت را نظر رئیس جمهور و عدم تصویب موضوع توسط نمایندگان محترم را به معنی مخالفت و عدم همراهی قاطبه نمایندگان مجلس تلقی ننمایند و قطعاً برای این موضوع، از سوی ریاست محترم جمهوری، نمایندگان محترم مجلس، راهکار برون ‌رفتی پیدا خواهد شد که قطعاً به آن امیدواریم.

لذا ما اعضای شورای‌عالی متفقاً بر موارد ذیل تأکید داریم:

1- شورای ‌عالی ضمن درخواست از جامعه پرستاری برای حفظ آرامش و اجتناب از هرگونه حرکتهای اعتراضی و احساساتی، اعلام می‌دارد به ‌عنوان نماینده رسمی شما از تمام ساز و کارهای قانونی و رسمی برای پیگیری موضوع استفاده خواهند کرد.

2- شورای‌عالی از ریاست محترم جمهوری اسلامی که الحق همیشه حامی پرستاران کشور بوده‌اند درخواست می‌کند برای هماهنگی بین بخشهای مختلف دولت از جمله کلیه مسئولان وزارت بهداشت، معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری تمهیدات لازم برای تشکیل جلسه با حضور مسئولان فوق و شورای‌عالی نظام پرستاری کشور را در اولین فرصت فراهم کنند تا با حضور مسئولان فوق برای همیشه تکلیف این موضوع مشخص شود.

3- اعضاء شورای‌عالی از مسئولان سازمان می‌خواهند در صورت عدم تحقق خواسته‌های به‌حق پرستاران در خصوص اجرای قانون ارتقاء بهره‌وری نیروهای بالینی نظام سلامت تا 20 روز آینده، ساز و کارهای قانونی دیگری را برای وصول نتیجه در چهارچوب منافع کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و اجراء نمایند.