به گزارش خبرگزاری مهر، موافقت با ارتقای مرکز آموزش عالی کازرون به مجتمع آموزش عالی کازرون و موافقت قطعی با ایجاد واحد بین الملل در منطقه آزاد اروند وابسته به دانشگاه شهید چمران اهواز با نظارت دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از دیگر مصوبات شورای گسترش آموزش عالی است.

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین با تاسیس رشته های دکتری نانوبیوتکنولوژی و آینده پژوهشی و رشته کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی مهندسی بافت در دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران و رشته های کارشناسی مهندسی عمران و مهندسی عمران آب در دانشگاه مراغه موافقت کرد.