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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۲۲

موافقت شورای گسترش آموزش‌عالی با ایجاد واحد بین‌الملل در سه دانشگاه

موافقت شورای گسترش آموزش‌عالی با ایجاد واحد بین‌الملل در سه دانشگاه

شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد واحد بین الملل براساس رشته های محوری (قطبی) دایر در دانشگاههای رازی، کردستان و ارومیه موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موافقت با ارتقای مرکز آموزش عالی کازرون به مجتمع آموزش عالی کازرون و موافقت قطعی با ایجاد واحد بین الملل در منطقه آزاد اروند وابسته به دانشگاه شهید چمران اهواز با نظارت دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از دیگر مصوبات شورای گسترش آموزش عالی است.

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین با تاسیس رشته های دکتری نانوبیوتکنولوژی و آینده پژوهشی و رشته کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی مهندسی بافت در دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران و رشته های کارشناسی مهندسی عمران و مهندسی عمران آب در دانشگاه مراغه موافقت کرد.

کد مطلب 1192293

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