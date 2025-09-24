به گزارش خبرنگار مهر، افشین سفاهن ظهر امروز چهارشنبه در جلسه رفع مشکلات دانشگاه‌های آبادان و خرمشهر که در سالن جلسات دانشگاه علوم و فنون دریانوردی خرمشهر برگزار شد، اظهار کرد: حدود ۷۰۰ مرکز دانشگاهی در کشور داریم که به حدود سه میلیون دانشجو خدمات ارائه می‌کنند.

وی افزود: برخی رشته‌ها امروز جذابیت گذشته را ندارند و در بسیاری از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه‌های تهران صندلی‌های خالی فراوانی دیده می‌شود و لازم است آموزش عالی به سمت رشته‌های کاربردی حرکت کند.

رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر ضرورت استقلال دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: در وزارت علوم به دنبال استقلال مالی و کارکردی دانشگاه‌ها هستند و بر اساس برنامه هفتم توسعه، ۵۰ درصد فارغ‌التحصیلان باید مهارتی باشند.

سفاهن توضیح داد: زیرنظام‌های آموزشی باید به صورت زنجیره‌ای از آموزش و پرورش تا وزارت علوم، پارک‌های علم و فناوری و نهایتاً صنعت و تولید به هم متصل شوند تا دانشجویان و دانش‌آموزان بدون هدف باقی نمانند و دانشگاه‌ها نیز در مسیر حل مسائل صنایع منطقه حرکت کنند.