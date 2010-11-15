به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر محمد مهدی رفیعی قبل از ظهر دوشنبه با اشاره به قرار گرفتن در آستانه عید قربان و ذبح قربانی در این روز از سوی مردم در گفتگو با خبرنگاران گفت: 17 اکیپ نظارتی از سوی اداره کل دامپزشکی استان قم از ساعت هفت صبح روز عید سعید قربان مصادف با بیست و ششم آبان ماه تا ساعت یک بعد از ظهر همان روز در خصوص نظارت بر ذبح بهداشتی و شرعی دام در خدمت مردم خواهند بود.
وی با اشاره به اینکه این 17 اکیپ شامل سه اکیپ ثابت و 14 اکیپ سیار هستند، اظهار داشت: این اکیپها شامل 22 کارشناس و یک روحانی ناظر بر ذبح شرعی هستند که علاوه بر حضور در تمام سطح شهر قم، در شهرهای جمکران، جعفریه، خلجستان و کهک و در میادین و مراکز عرضه دام شهرداری نیز حضور خواهند داشت و کار نظارت بهداشتی قبل و بعد از کشتار دام را انجام خواهند داد.
رفیعی در ادامه بر پرهیز از ذبح دام در سطح شهر و معابر تأکید کرد و افزود: از شهروندان تقاضا میشود تا حتی الامکان از ذبح دام در سطح شهر و معابر پرهیز و دامهای خود را به کشتارگاه منتقل کنند، در غیر این صورت به جهت نظارت بهداشتی بر دامهای قربانی خود با شماره تلفنهای 6638271 و 6638272 و 6709057 تماس حاصل کنند تا اکیپهای اداره کل دامپزشکی به محل ذبح دام مراجعه و عملیات نظارتی را انجام دهند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان قم بر لزوم پرهیز از ذبح دام در سطح شهر و معابر تأکید کرد و گفت: 17 اکیپ از اداره کل دامپزشکی استان قم بر ذبح بهداشتی و شرعی دام در روز عید قربان نظارت خواهند داشت.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر محمد مهدی رفیعی قبل از ظهر دوشنبه با اشاره به قرار گرفتن در آستانه عید قربان و ذبح قربانی در این روز از سوی مردم در گفتگو با خبرنگاران گفت: 17 اکیپ نظارتی از سوی اداره کل دامپزشکی استان قم از ساعت هفت صبح روز عید سعید قربان مصادف با بیست و ششم آبان ماه تا ساعت یک بعد از ظهر همان روز در خصوص نظارت بر ذبح بهداشتی و شرعی دام در خدمت مردم خواهند بود.
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