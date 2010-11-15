به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر محمد مهدی رفیعی قبل از ظهر دوشنبه با اشاره به قرار گرفتن در آستانه عید قربان و ذبح قربانی در این روز از سوی مردم در گفتگو با خبرنگاران گفت: 17 اکیپ نظارتی از سوی اداره کل دامپزشکی استان قم از ساعت هفت صبح روز عید سعید قربان مصادف با بیست و ششم آبان ماه تا ساعت یک بعد از ظهر همان روز در خصوص نظارت بر ذبح بهداشتی و شرعی دام در خدمت مردم خواهند بود.



وی با اشاره به اینکه این 17 اکیپ شامل سه اکیپ ثابت و 14 اکیپ سیار هستند، اظهار داشت: این اکیپها شامل 22 کارشناس و یک روحانی ناظر بر ذبح شرعی هستند که علاوه بر حضور در تمام سطح شهر قم، در شهرهای جمکران، جعفریه، خلجستان و کهک و در میادین و مراکز عرضه دام شهرداری نیز حضور خواهند داشت و کار نظارت بهداشتی قبل و بعد از کشتار دام را انجام خواهند داد.



رفیعی در ادامه بر پرهیز از ذبح دام در سطح شهر و معابر تأکید کرد و افزود: از شهروندان تقاضا می‌شود تا حتی الامکان از ذبح دام در سطح شهر و معابر پرهیز و دام‌های خود را به کشتارگاه منتقل کنند، در غیر این صورت به جهت نظارت بهداشتی بر دامهای قربانی خود با شماره تلفن‌های 6638271 و 6638272 و 6709057 تماس حاصل کنند تا اکیپهای اداره کل دامپزشکی به محل ذبح دام مراجعه و عملیات نظارتی را انجام دهند.