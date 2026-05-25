استقرار ۱۵۴ اکیپ دامپزشکی عید قربان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی بعدازظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: به مناسبت عید قربان ۱۵۴ اکیپ دامپزشکی و ناظر شرعی در سطح استان مستقر می‌شوند و از این تعداد ۶۲ اکیپ ثابت، ۷۲ اکیپ سیار و ۲۷ اکیپ ناظر شرعی در ۲۰ اداره دامپزشکی شهرستان‌ها به مردم خدمات ارائه می‌دهند.

مدیرکل دامپزشکی مازندران تصریح کرد: ۸۴ دامپزشک، ۹۳ بازرس بهداشت گوشت و ۲۷ ناظر شرعی سلامت نذرهای قربانی را از لحاظ بهداشتی و شرعی تضمین می‌کنند.

آقاپور کاظمی بیان کرد: این اکیپها در دو روز سه شنبه از ساعت ۷ صبح تا ۱۷ و روز عید از ساعت ۵ صبح تا ۱۲ ظهر به شهروندان خدمات نظارت پیش از خرید دام و معاینه لاشه دام های ذبح شده را در کشتارگاه ها و مراکز عرضه دام انجام می‌دهند.

وی با اشاره به شعار امسال با عنوان غذای حلال و بهداشتی؛ انسان صالح و سالم تاکید کرد: شهروندان از ذبح دام در معابر عمومی و اماکن غیرمجاز جداً خودداری کنند و حتماً با حضور در میادین عرضه دام، دام های خود را با تایید کارشناس دامپزشکی تهیه و در کشتارگاه ذبح نمایند.

مدیرکل دامپزشکی مازندران خاطرنشان کرد: هم استانی ها می‌توانند تخلفات بهداشتی را با سامانه ۱۵۱۲ اطلاع دهند و شماره اکیپ‌های سیار نیز از طریق پایگاه اطلاع رسانی اداره کل قابل مشاهده است.