سد "گیوی" تا پایان سال جاری آبگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، رسول معصومی ظهر دوشنبه در بازدید از عملیات اجرایی این سد در دست احداث اظهار داشت: سد گیوی هم اکنون بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه امسال برای تسریع در روند اجرایی 60 میلیارد ریال به احداث کانالهای پایاب این سد اختصاص یافته است، افزود: با تخصیص این اعتبار عملیات ساخت کانالهای پایاب این سد آغاز شده است.

فرماندار کوثر توسعه و بهبود حدود هشت هزار هکتار از اراضی دیم و باغات این شهرستان، کنترل سیلاب رودخانه گیوی، ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت و افزایش جاذبه های توریستی شهرستان را از اهداف احداث این سد عنوان کرد.

وی همچنین از آزاد سازی اراضی داخل مخزن این سد خبر داد و اضافه کرد: ساخت جاده جایگزین سد گیوی نیز با وجود کوهستانی و صعب العبور بودن منطقه و نیز پایان یافتن فصل کاری در استان، در حال حاضر پیشرفت مطلوبی دارد.

عملیات اجرایی سد مخزنی گیوی از سال 83 آغاز شده است. این سد از نوع خاکی سنگریزه ای به هسته رسی و دارای 102 متر ارتفاع از پی و حجم قابل تنظیم آن 76 میلیون متر مکعب می باشد.

