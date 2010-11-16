به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، قاسم سلمانی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: هم اکنون شش هزار کتابخانه آموزشگاهی در مدارس استان اصفهان فعال است که این تعداد کتابخانه هشت میلیون و 500 هزار جلد کتاب را در خود جای داده است.

وی اظهار داشت: طبق برنامه ریزیهای انجام شده قرار است تا پایان سال تحصیلی 90 شش هزار کتابخانه کلاسی در کلاسهای آموزشگاه‌های ابتدایی استان اصفهان راه‌اندازی شود.

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان هدف از راه اندازی کتابخانه‌های کلاسی در مدارس استان را آشنایی دانش آموزان با مطالعه و کتابخوانی دانست و تصریح کرد: در تمامی کلاسهای دوره ابتدایی قرار است آموزگار هر کلاس علاوه بر آشنا کردن دانش آموزان با کتاب و کتابخانه، خلاصه برداری، چگونگی ارائه کنفرانس و چگونگی مطالعه و بهره گیری را به دانش آموزان آموزش دهد.

وی همچنین اضافه کرد: مقرر شده است مدارس استان اصفهان تا پایان سال 1390 به یک هزار و 500 کتابخانه کلاسی مجهز شوند.

سلمانی با اشاره به اینکه در سال گذشته پنج هزار کلاس مدارس دوره ابتدایی به کتابخانه‌های کلاسی مجهز شده‌اند، ادامه داد: این کار از ابتدای سال جاری در دستور کار اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان قرار گرفته که تا پایان سال آینده به اجرا خواهد رسید.

وی همچنین با بیان اینکه سرانه مطالعه دانش آموزان اصفهانی مشخص نشده، تاکید کرد: میزان مطالعه دانش آموزان اصفهانی در خارج از زمان تشکیل کلاسهای درس مشخص نیست که تعیین این میزان نیازمند یک پژوهش همه جانبه به همراه تعیین و استخراج زمان مطالعه و تفکیک آن در آموزش و پرورش است.

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: به یقین می‌توان گفت که دانش آموزان روزانه هفت ساعت از وقت خود را به مطالعه درسی اختصاص می‌دهند اما میزان علمی مطالعه درسی و غیر درسی دانش آموزان اصفهانی تاکنون مشخص نشده است.

وی سرانه کتاب به نسبت هر یک دانش آموز در کتابخانه‌های آموزشگاه‌های استان اصفهان را 11 جلد دانست و گفت: متاسفانه برای انجام خدمات ارائه کتاب به دانش آموزان هنوز کتابدار رسمی در مدارس وجود ندارد اما این کار از سوی معاون آموزشی و پرورشی مدارس و دانش آموزان علاقمند به کتابداری در حال انجام است.