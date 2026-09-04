تداوم ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان؛ هشدار نسبت به سیلاب و تندباد

مجتبی حمزه‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی استان در روز جمعه سیزدهم شهریورماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: آسمان هرمزگان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات صبح در سواحل و جزایر مه رقیق صبحگاهی و در طول روز در بیشتر نقاط استان غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از ساعات بعدازظهر و شب، با رشد ابر در ارتفاعات استان به‌ویژه شهرستان‌های بشاگرد و حاجی‌آباد و برخی نقاط مستعد، شرایط برای وقوع رگبار باران، رعدوبرق، گاهی تگرگ و تندباد لحظه‌ای فراهم خواهد بود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در مناطقی از استان از جمله مناطق مرکزی و سواحل که شرایط بارشی مهیا نباشد، احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

هشدار نسبت به احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی

حمزه‌نژاد با هشدار نسبت به احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی، گفت: با توجه به احتمال وقوع صاعقه و تندباد لحظه‌ای، توصیه می‌شود شهروندان از چرای دام، صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کرده و نسبت به استحکام سازه‌های سبک اطمینان حاصل کنند.

سرعت باد به حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به حدود ۱۵۰ سانتیمتر خواهد رسید

وی درباره شرایط دریایی استان نیز بیان کرد: مناطق دریایی هرمزگان، به‌ویژه شرق تنگه هرمز، امروز با افزایش باد جنوب‌شرقی متلاطم خواهد بود و بیشینه سرعت باد به حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به حدود ۱۵۰ سانتیمتر می‌رسد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها در بنادر استان تأکید کرد و گفت: از بعدازظهر امروز از سرعت باد جنوب‌شرقی کاسته می‌شود، اما دریا تا صبح شنبه همچنان با وزش باد جنوب‌شرقی کمی مواج خواهد بود.

حمزه‌نژاد اضافه کرد: در روزهای یکشنبه و دوشنبه، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، افزایش باد جنوب‌غربی موجب متلاطم شدن دریا در محدوده تنگه هرمز و شرق خلیج فارس خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: صبح دوشنبه در محدوده دریای عمان و از صبح سه‌شنبه در دریای عمان و تنگه هرمز، افزایش باد جنوب‌شرقی پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: روز شنبه در مناطقی از استان افزایش یک تا ۲ درجه‌ای دمای بیشینه مورد انتظار است.