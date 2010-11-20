واشنگتن باید 200 بمب اتمی خود را از اروپا خارج کند/ چتر هسته ای کارآیی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "میکا زنکو" کارشناس شورای روابط خارجی آمریکا در مطلبی که در این باره و سرنوشت تسلیحات هسته ای در اروپا به رشته تحریر در آورده می نویسد: در نشست لیسبون (که دومین روز آن در حال انجام است) نقش محول شده به تسلیحات تاکتیکی هسته ای آمریکا در اروپا از موارد جنجالی است.

این کارشناس می نویسد: دولت اوباما [به غلط] ادعا می کند که چتر هسته ای آمریکا بر ناتو، نیازمند ادامه استقرار تسلیحات هسته ای تاکتیکی در اروپاست و البته ایالات متحده تاکید دارد که کاهش بمب های آمریکا در اروپا باید همراه با محدود سازی زرادخانه هسته ای تاکتیکی روسیه که وسیع تر است همراه باشد.

کارشناس شورای روابط خارجی آمریکا در ادامه می نویسد: در محاسبه و برآورد این مواضع، آمریکا باید 200 بمب اتمی خود را از اروپا به خانه بازگرداند. چتر حمایت تسلیحات اتمی تاکتیکی آمریکا بر روی ناتو دیگر برای امنیت اروپا حیاتی نیست در حقیقت این اقدام به لحاظ عملیاتی، نامربوط و خارج از موضوع به شمار می رود و تسلیحات هسته ای برای دفاع از ناتو در برابر "تهدیدات قابل توجیه فعلی" مانند حملات از سوی گروههای تروریستی به زیر ساخت های نظامی و غیر نظامی، بررسی های محدود مانند برخوردها در بین مرزهای روسیه و گرجستان در سال 2008 و حملات سایبری مانند آن اتفاقی که در سال 2007 در استونی افتاد بی فایده هستند و کابردی ندارند.

در ادامه مطلب آمده است: به علاوه تعهد آمریکا برای حمایت از همپیمانانش با استفاده از موشک های دور برد یا استراتژیک و یا توانایی های هسته ای، قدرت آتش متعارف و دفاع موشکی است. با فرض اینکه پیمان استارت جدید اجرایی خواهد شد آمریکا از یک هزار 500 بمب در رابطه با یک [سپر]هسته ای سه وجهی مرکب از 420 موشک بالستیک قاره پیما، 60 بمب افکن دور برد و 240 موشک بالستیک که قابل پرتاب از زیر دریایی را دارند برخوردار است.

در بخش دیگری از تحلیل "میکا زنکو" آمده است: آمریکا همچنین از قوی ترین قدرت نظامی متعارف با تجهیزات برنامه ریزی متعارف بی نظیر برخوردار است و دولت در حال توسعه دفاع موشکی برای حمایت اروپا از تهدیدات موشکی ایران [ ادعایی ] و یا هر کشور دیگر تا سال 2018 است. بنابراین برداشتن و انتقال تسلیحات تاکتیکی هسته ای از اروپا کمترین هزینه استراتژیک را برای آمریکا و همپیمانان این کشور در ناتو دارد. این تحلیلگر در عین حال عقیده دارد که این امر نیازمند همکاری روسیه نیز می باشد.