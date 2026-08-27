مولوی ریگی: مسلمانان در حمایت از مردم غزه متحد باشند

مولوی طلحه ریگی، در گفت و گو با خبرنگار مهر، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام امت اسلامی تأکید کرد و گفت: در دوران پیامبر اکرم(ص) که جریان کفر از هر سو علیه مسلمانان قیام کرده بود، مهمترین پشتوانه و تکیهگاه آن حضرت، اتحاد و انسجام میان مسلمانان بود.
امام جمعه اهل سنت میرجاوه اظهار کرد: مسلمانان در صدر اسلام از همین اتحاد و انسجام بهره میبردند و بر اساس کلام الهی که میفرماید «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»، در کنار یکدیگر قرار داشتند و از تفرقه پرهیز میکردند. این آموزه قرآنی امروز نیز برای جامعه اسلامی اهمیت فراوانی دارد و مسلمانان باید با تمسک به آن، در برابر دشمنان متحد و یکپارچه باشند.
مولوی ریگی با اشاره به شرایط مردم غزه و فلسطین افزود: وضعیت امروز مردم فلسطین و غزه، از جهاتی یادآور شرایط مسلمانان در صدر اسلام است؛ مردمی که در برابر دشمن ایستادگی میکنند و با مشکلات و سختیهای فراوانی مواجه هستند. در چنین شرایطی، آنچه برای مسلمانان اهمیت دارد، دفاع از مردم مظلوم فلسطین و حمایت از آنان است.
وی تصریح کرد: مسلمانان باید به پیام الهی و آموزههای پیامبر اکرم(ص) توجه داشته باشند. وقتی میگوییم پیرو پیامبر اسلام(ص) و حضرت محمد مصطفی(ص) هستیم، یکی از وظایف مهم ما این است که در برابر رنج و درد یک مسلمان بیتفاوت نباشیم و در کنار او قرار بگیریم.
اگر مسلمانان در کنار هم باشند، هیچ دشمنی توان شکست اسلام را ندارد
امام جمعه اهل سنت میرجاوه ادامه داد: مردم غزه و فلسطین امروز بیش از هر زمان دیگری به حمایت، همدردی و همراهی جامعه اسلامی نیاز دارند و مسلمانان باید وظیفه خود را در قبال آنان انجام دهند. همانگونه که صحابه پیامبر اکرم(ص) در زمان حیات آن حضرت برای حفظ و پیشرفت دین در کنار ایشان بودند، مسلمانان امروز نیز باید در کنار مردم غزه و فلسطین قرار بگیرند و از سرزمین مقدس فلسطین دفاع کنند.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از مردم فلسطین وظیفه همه مسلمانان و مسئولیتی مشترک برای جامعه اسلامی در سراسر جهان است. اگر مسلمانان در کنار یکدیگر قرار بگیرند و اتحاد و انسجام خود را حفظ کنند، هیچ دشمنی نخواهد توانست میان آنان جدایی ایجاد کند.
ریگی در پایان تأکید کرد: وحدت، انسجام و همبستگی مسلمانان، مهمترین عامل ایستادگی در برابر دشمنان است و امت اسلامی باید با تکیه بر مشترکات دینی و آموزههای قرآن کریم و پیامبر اکرم(ص)، از تفرقه دوری کرده و در کنار مسلمانان مظلوم جهان، بهویژه مردم غزه و فلسطین، قرار گیرد.
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