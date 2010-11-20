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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۳۳

سازه های ایستگاههای هیدرومتری گیلان نصب می شود

سازه های ایستگاههای هیدرومتری گیلان نصب می شود

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سهامی آب و منطقه ای گیلان از ساخت و نصب سازه های ادوات ایستگاههای هیدرومتری و هواشناسی در استان خبر داد.

سیف الله آقابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشخصات این پروژه افزود: خاکبرداری در زمینهای سخت 24 هزار و 640 مترمکعب، خاکبرداری در زمینهای سنگی 750 مترمکعب و پی کنی در زمین سخت 330 متر مکعب است.

وی عنوان کرد: اجرای گابیون 240 مترمکعب، ترمیم گابیون 150 متر مربع، بنایی با سنگ لاشه 240 مترمکعب، قالب بندی 216 متر مربع، آرماتور بندی چهار تن، بتن ریزی 175 متر مکعب، نصب  و  حمل تلفریک  و  لمینگراف شش دستگاه از دیگر مشخصات این پروژه است.

مدیرعامل آب  و منطقه ای گیلان همچنین مبلغ برآورداولیه این پروژه را 956 میلیون و 732 هزار و 544 ریال عنوان کرد  و گفت: این مبلغ بر اساس فهرست بهای پایه رشته آبیاری  و زهکشی  و ابنیه سال 88 است.

وی در ادامه مدت اجرای پروژه سازه های ادوات ایستگاههای هیدرومتری و هواشناسی در گیلان را شش ماه ذکر کرد.

کد مطلب 1194808

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