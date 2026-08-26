به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدهاشم حسینی‌خواه، پیش از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی وقوع یک مورد نزاع و درگیری دسته‌جمعی با سلاح سرد و برهم زدن نظم عمومی در نسیم‌شهر، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان بهارستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، هویت هفت نفر از عاملان اصلی درگیری را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضایی، متهمان در عملیاتی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، تعدادی سلاح سرد و ادوات مورد استفاده در درگیری از جمله چاقو و چوب کشف شد.

حسینی‌خواه خاطرنشان کرد: هفت متهم دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.