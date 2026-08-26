دستگیری سارق باغات حین سرقت در سلسله

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامران حسنوند در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت و برخورد با سارقان باغات و پیشگیری از وقوع سرقت در مناطق باغی شهرستان، موضوع شناسایی و دستگیری سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

سارق باغات در عملیات پلیس دستگیر شد

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان سلسله با انجام اقدامات اطلاعاتی، تلاش شبانه‌روزی و هماهنگی قضائی، موفق شدند یک سارق را هنگام سرقت شناسایی و در عملیاتی دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله تصریح کرد: متهم پس از دستگیری و انجام تحقیقات تخصصی توسط مأموران پلیس، به دو فقره سرقت از باغات این شهرستان اعتراف کرد.

تشکیل پرونده برای متهم

حسنوند خاطرنشان کرد: متهم پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

وی با تأکید بر استمرار اقدامات پلیس برای مقابله با سرقت و تأمین امنیت مناطق مختلف شهرستان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن به پلیس اطلاع دهند.