به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده صبح چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه هرمزگان با اشاره به اهمیت جایگاه رسانه در جامعه اظهار کرد: حفظ جایگاه رسانه در درجه نخست بر عهده خود اصحاب رسانه است و خبرنگاران باید با ورود جدی و مطالبه‌گری، کاری کنند که رسانه به شکل واقعی مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی افزود: مشکلات مالی یکی از چالش‌های جدی رسانه‌هاست و گاهی این مشکلات، رسانه‌ها را برای تأمین حداقل‌های مورد نیاز و ادامه فعالیت، در شرایط دشواری قرار می‌دهد؛ از سوی دیگر برخی دستگاه‌ها نیز ممکن است از این خلأ برای قرار دادن رسانه در خدمت منافع خود استفاده کنند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان ادامه داد: در این زمینه هم خود رسانه‌ها باید نقش‌آفرین باشند و هم مسئولان باید برای حل مشکلات این حوزه اقدام کنند.

عبادی‌زاده با استقبال از پیشنهاد استفاده از ظرفیت شورای فرهنگ عمومی برای پیگیری مسائل رسانه‌ها گفت: از اصحاب رسانه درخواست می‌کنم طرحی جامع درباره مطالبات، خواسته‌ها و مشکلات حوزه رسانه تهیه کنند تا این طرح در صحن شورای فرهنگ عمومی مطرح و پس از تصویب، برای اجرا و پیگیری به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شود.

وی تصریح کرد: خود اصحاب رسانه بهتر از هر فرد دیگری می‌توانند مسائل و نیازهای این حوزه را احصا کنند و محتوای لازم را برای تصمیم‌گیری در اختیار شورای فرهنگ عمومی قرار دهند.

ضرورت تقویت امید در جامعه

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با تأکید بر اهمیت امیدآفرینی در جامعه اظهار کرد: تقویت امید یکی از موضوعات بسیار مهمی است که رسانه‌ها باید به آن توجه کنند، چراکه دشمن نقطه اصلی کار خود را بر ناامید کردن مردم گذاشته است.

عبادی‌زاده با اشاره به توصیه‌های رهبر شهید انقلاب در یکی از نشست‌های نمایندگان ایشان گفت: حضرت آقا بر استفاده از همه ظرفیت‌های موجود برای ایجاد و تقویت امید در مردم تأکید داشتند و از نمایندگان خواستند ظرفیت‌های استان‌های خود را برای بازگرداندن امید به جامعه به کار گیرند.

وی ادامه داد: رسانه‌ها می‌توانند با انعکاس درست، به‌موقع و حرفه‌ای اقدامات و خدمات انجام‌شده، نقش مؤثری در امیدآفرینی داشته باشند و واقعیت‌های جامعه را به شکل صحیح برای مردم تبیین کنند.

عبادی‌زاده همچنین با اشاره به عملکرد مدیران استان در شرایط جنگی گفت: در جریان حملات، مدیران و مسئولان استان با سرعت وارد میدان شدند و بسیاری از امور را با مدیریت جهادی سامان دادند؛ بنابراین باید این الگوی مدیریت جهادی تنها به دوران جنگ محدود نشود و در شرایط عادی نیز استمرار داشته باشد.

اعتبارات فرهنگی باید تقویت شود

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت اعتبارات فرهنگی گفت: از وضعیت اعتبارات فرهنگی، به‌ویژه در حوزه تخصیص و میزان توجه به مسائل فرهنگی، راضی نیستیم و وضعیت موجود مطلوب نیست.

وی افزود: مدیران و مسئولان باید مسئله فرهنگ را جدی بگیرند، چراکه فرهنگ عمومی بدون پشتوانه مالی و حمایت عملی نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند.

عبادی‌زاده با بیان اینکه بخش مهمی از رسالت رسانه‌ها ماهیت فرهنگی دارد، خاطرنشان کرد: خبرگزاری‌ها، مطبوعات و مجموعه‌های فعال در حوزه فرهنگ و هنر، بخشی از بار فرهنگی جامعه را بر دوش دارند و باید در سیاست‌گذاری‌ها و بودجه‌های فرهنگی مورد توجه جدی قرار گیرند.

وی تأکید کرد: اصحاب رسانه باید در کنار مسئولان، پیگیر سهم واقعی حوزه فرهنگ از اعتبارات باشند و مطالبات خود را به شکل جدی مطرح کنند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان خاطرنشان کرد: توجه به فرهنگ می‌تواند بسیاری از هزینه‌های بخش‌های دیگر از جمله حوزه‌های اجتماعی، امنیتی و اقتصادی را کاهش دهد و اگر مسائل فرهنگی به‌موقع و جدی مورد توجه قرار نگیرد، جامعه ناچار خواهد شد هزینه‌های بیشتری را در بخش‌های دیگر پرداخت کند.

عبادی‌زاده گفت: انتظار ما از مسئولان این است که مسئله فرهنگ و رسانه را جدی بگیرند و در این مسیر، مطالبه‌گری اصحاب رسانه نیز می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

رسانه‌ها گرانی هرمزگان را مستند و مطالبه‌گری کنند

آیت‌الله محمد عبادی‌زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان با تأکید بر ضرورت مستندسازی تفاوت نرخ تورم و هزینه‌های زندگی در این استان، گفت: رسانه‌ها باید با بررسی دقیق و ارائه مستندات، واقعیت‌های اقتصادی هرمزگان را به مسئولان منتقل و زمینه مطالبه‌گری برای رفع مشکلات مردم را فراهم کنند.

آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به تفاوت محسوس قیمت برخی کالاها در هرمزگان نسبت به سایر استان‌ها اظهار کرد: متأسفانه برخی مسئولان باور ندارند که گرانی و تورم در هرمزگان نسبت به بسیاری از استان‌های دیگر بیشتر است، در حالی که مقایسه قیمت کالاها در هرمزگان و استان‌هایی مانند قم، این تفاوت را به‌وضوح نشان می‌دهد.

وی افزود: حتی برخی کالاهای وارداتی حوزه فناوری مانند تلفن همراه و لپ‌تاپ که از کشورهای حوزه خلیج فارس وارد می‌شوند، در تهران ارزان‌تر از هرمزگان به فروش می‌رسند و این مسئله نیازمند بررسی جدی است.

شبکه توزیع و واسطه‌گری، یکی از عوامل افزایش قیمت

نماینده ولی فقیه در هرمزگان ادامه داد: بخشی از کالاهایی که وارد استان می‌شوند، به جای اینکه در هرمزگان توزیع شوند، مستقیماً به تهران انتقال پیدا می‌کنند و دوباره از تهران به هرمزگان بازمی‌گردند؛ بنابراین هزینه‌های حمل‌ونقل و سود واسطه‌ها به قیمت نهایی کالا اضافه می‌شود.

وی تصریح کرد: حتی در برخی موارد، محصولاتی مانند گوجه‌فرنگی، پیاز و بادمجان که در خود هرمزگان تولید می‌شوند، در بندرعباس گران‌تر از شهرهایی مانند قم به فروش می‌رسند و این مسئله نشان می‌دهد شبکه دلالی و واسطه‌گری باید به‌طور جدی مورد بررسی قرار گیرد.

ضرورت توجه به هزینه‌های خاص هرمزگان در بودجه

آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به هزینه‌های بالاتر فعالیت دستگاه‌های اجرایی در هرمزگان گفت: بسیاری از هزینه‌هایی که به دلیل شرایط خاص استان به دستگاه‌ها تحمیل می‌شود، در اعتبارات و بودجه‌ها لحاظ نمی‌شود.

وی افزود: در حالی که مدیر یک استان نزدیک تهران ممکن است با هزینه بسیار کمتری برای حضور در جلسات به پایتخت سفر کند، مدیران هرمزگان ناچار به استفاده از پرواز هستند، اما این تفاوت هزینه در بودجه دستگاه‌ها مورد توجه کافی قرار نمی‌گیرد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان خاطرنشان کرد: اگر تفاوت نرخ تورم و هزینه‌های زندگی در استان پذیرفته شود، باید در حقوق کارکنان و سایر سیاست‌های حمایتی نیز ضریب و ملاحظات متناسب با شرایط هرمزگان در نظر گرفته شود.

رسانه‌ها تفاوت نرخ تورم را مستند کنند

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در این زمینه گفت: مسئولان باید تفاوت نرخ تورم در هرمزگان با سایر استان‌ها را بپذیرند و رسانه‌ها نیز باید این موضوع را به شکل مستند بررسی و منتشر کنند تا امکان مطالبه‌گری دقیق از مسئولان فراهم شود.

آیت‌الله عبادی‌زاده ادامه داد: ممکن است در برخی حوزه‌ها میزان تورم در هرمزگان کمتر و در برخی بخش‌ها بیشتر باشد، اما باید با یک بررسی جامع و مستند مشخص شود که در مجموع وضعیت استان چگونه است.

سواحل مکران باید در اولویت توسعه هرمزگان باشد

نماینده ولی فقیه در هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های سواحل مکران اظهار کرد: هرمزگان دارای ظرفیت‌های مهمی در حوزه اقتصاد و تولید است و سواحل مکران باید یکی از اولویت‌های اصلی استان باشد.

وی افزود: توجه به سواحل مکران در سیاست‌های دولت و فرمایشات امام راحل و رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است و اگرچه در این منطقه اقدامات خوبی انجام شده، اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

ظرفیت‌های دریایی هرمزگان هنوز به‌طور کامل استفاده نشده است

آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دریایی استان گفت: دریا با همه ابعاد و ظرفیت‌هایش سال‌هاست یکی از اولویت‌های هرمزگان محسوب می‌شود، اما هنوز نتوانسته‌ایم از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده کنیم.

وی ادامه داد: حتی در حوزه ورزش‌های دریایی و آبی نیز باید بررسی شود که هرمزگان در مقایسه با سایر استان‌ها در چه جایگاهی قرار دارد و چرا با وجود این ظرفیت گسترده، سهم استان از این حوزه متناسب با امکانات آن نیست.

توسعه اقتصادی باید پیوست فرهنگی داشته باشد

نماینده ولی فقیه در هرمزگان بر ضرورت توجه به پیوست فرهنگی در طرح‌های اقتصادی، صنعتی و عمرانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد و صنعت استان باید پیوست فرهنگی داشته باشد و این موضوع باید در اجرای طرح‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بسیاری از دستگاه‌ها و صنایع دارای بودجه فرهنگی هستند، اما باید بررسی شود که خروجی این اعتبارات تا چه اندازه متناسب با میزان بودجه اختصاص‌یافته است و آیا اهداف فرهنگی مورد نظر را محقق می‌کند یا خیر.

رسانه و نماینده ولی فقیه مکمل یکدیگرند

آیت‌الله عبادی‌زاده با تأکید بر نقش مکمل رسانه و نهاد نمایندگی ولی فقیه گفت: رسانه‌ها می‌توانند مسائل و مشکلات جامعه را به ما منتقل کنند و این مسائل، خوراک لازم برای سخنرانی‌ها، خطبه‌های نماز جمعه و پیگیری مطالبات مردم را فراهم می‌کند.

وی افزود: من خود را زبان مردم و رسانه‌ها می‌دانم و باید پژواک صدای مردم و رسانه‌ها باشم؛ البته اگر رسانه‌ها در بیان و پیگیری مطالبات همراهی نکنند، صدای مسئولان و نهادهای مطالبه‌گر نیز ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد.

رسانه‌ها حلقه واسط مردم و حاکمیت هستند

نماینده ولی فقیه در هرمزگان رسانه‌ها را حلقه واسط میان مردم و حاکمیت دانست و گفت: رسانه‌ها از یک سو باید سیاست‌های نظام و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را دنبال و از سوی دیگر مطالبات و خواسته‌های مردم را به مسئولان منتقل کنند.

وی بیان کرد: همه مسائل را نمی‌توان در تریبون نماز جمعه مطرح کرد، اما راه‌های دیگری برای پیگیری مشکلات وجود دارد و باید از ظرفیت‌های مختلف برای مطالبه‌گری استفاده کرد.

پیگیری مسائل با دعوت از مسئولان

آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به نحوه پیگیری برخی مسائل استان گفت: در مواردی که امکان طرح موضوع در تریبون نماز جمعه وجود ندارد، مسئول مربوطه دعوت می‌شود تا درباره موضوع توضیح دهد و پس از شنیدن پاسخ‌ها، مسئله مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: این رویکرد در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره مطالبه‌گری و پیگیری مسائل مردم انجام می‌شود و تلاش داریم مشکلات و مطالبات مطرح‌شده را تا حد امکان دنبال کنیم.