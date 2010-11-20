گمرکات استان بوشهر به تجهیزات روز جهانی مجهز شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر شنبه در جمع ناظر گمرکات استان و روسای گمرکات استان بوشهر اظهار داشت: امروز گمرک یک بخش کوچک از نظام نیست بلکه باید خود را در در فضای بین الملی و جهانی ببیند.

وی با تاکید بر اینکه گمرکات استان باید به یک فضای کاملا استاندارد برای صادرات و واردات تبدیل شوند، افزود: گمرکات استان بوشهر باید به بالاترین استانداردهای همه جانبه نرم افزاری و سخت افزاری، دارای منابع انسانی کارآمد و بالاترین تخفیف و تسهیل در امور صادرات و واردات برخوردار شوند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به ارائه تسهیلات ویژه به تجار و بازرگانان گفت: به هر میزان تسهیلات گمرکی و تخفیفات مالیاتی بالاتر رود گردش کاری بالاتری نیز شاهد خواهیم بود که این امر موجب اشتغال زایی، ارزانی، افزایش نقدینگی و فعالیت های جانبی خواهد شد.

صفایی بوشهری افزود: شیوه برخورد نیروهای گمرکی با مراجعه کنندگان داخلی و خارجی باید به گونه ای باشد که از استانداردهای ویژه برخوردار باشد و قانون مداری و قانون مندی در این عرصه حرف اول را بزند.

وی با تاکید بر اجرای صحیح قانون در گمرکات استان اضافه کرد: گمرک محل اجرای قانون است چرا که گمرک تبلور قانون مداری یک کشور برای دیگر کشورها است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: گمرک در یک پهنه جغرافیایی از اهمیت وی‍ژه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار است و همواره در عرصه توسعه و پیشرفت نظام اقتصادی نقش ویژه ای ایفاء می کند.

وی با بیان اینکه گمرک کلیدور عرصه اقتصادی یک نظام است، اظهارداشت: گمرک در تاریخ ایران با تشکیل نهادهای سیاسی آغاز شد و تاریخ گمرک یک تاریخ وی‍ژه است و در استان بوشهر نیز به لحاظ موقعیت استراتژیک و ویژه این استان شاهد قدمت تاریخی گمرک هستیم که به لحاظ این موقعیت استراتژیک همواره مورد هجوم بیگانگان قرار گرفته است.

امام جمعه بوشهر با اشاره به تاریخ گمرک در عرصه مبارزاتی در طول تاریخ گفت: در همین خصوص بخش فرهنگی گمرک بوشهر تاریخ گمرک استان را تدوین و در قالب یک کتاب به جامعه ارائه کند.

صفایی بوشهری افزود: در این کتاب تاریخ گمرک بوشهر در مبارزات ضد استعمار و نقش کارکنان گمرک بوشهر در استقلال گمرک این دیار تالیف شود.

وی نقش گمرک را در چرخه امنیت اقتصادی، رشد و صعود نرخ فعالیت اقتصادی را بسیار مهم و ارزشمند عنوان کرد و گفت: امروز گمرک تحولی عظیم در تمامی فضاهای اقتصادی جهان پیدا کرده است و از یک عنصر مانعی گزینش کالا و چرخش کالا در گذشته به عنصری تسهیلی جهت تبادلات صحیح اقتصادی بین دو کشور و درآمدزایی برای یک نظام تبدیل شده است.

صفایی بوشهر خواستار توسعه یکسان همه گمرکات استان بوشهر شد و گفت: سیاست اصلی باید این باشد که گمرکات از ایستایی خارج شوند چرا که هرچه گمرکات از گستردگی جغرافیایی بالاتری برخوردا شوند توسعه بهتری شاهد خواهیم بود.

امام جمعه بوشهر با پیشهاد توسعه گمرک به عنوان یک جزیره گمرکی گفت: در این راستا بهره گیری از پتانسیلهای موجود از جمله جزیره نگین جهت استفاده به عنوان مرکز نگهداری مناسب به نظر می رسد.

وی با بیان ابراز رضایت مردم استان بوشهر از گمرکات استان گفت: باید با خدمات بیشتر، مردم داری، اجرای صحیح قوانین، ایجاد تسهیلات و تخفیفات و الکتریکی کردن فعالیتها موجبات رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.