برای استتار در میان نخودفرنگی/

کشف باکتری که شته را سبز می کند!

گروهی از پژوهشگران ژاپنی دریافتند نوعی باکتری که در بدن شته گیاه نخودفرنگی زندگی می کند به این حشره اجازه می دهد که برای استتار خود را به رنگ سبز دربیاورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از افراد جمعیت شته نخودفرنگی با نام علمی Acyrthodiphon pisum به دو رنگ قرمز و برخی دیگر به رنگ سبز هستند. به طوریکه شته هایی که به رنگ سبز هستند می توانند خود را درمیان نخودفرنگیها استتار کنند و به این ترتیب از شانش بیشتری برای بقا برخوردار باشند درحالی که شته های قرمز به راحتی توسط حیوانات شکارچی شناسایی می شوند.

مطالعات پیشین نشان می داد که ژنوم این حشره محتوی ژنهای مختلفی است که ترکیبات کاروتنوئیدی (رنگدانه های ارگانیکی به رنگ قرمز) را رمزگذاری می کنند. حضور یا عدم حضور یکی از این ژنها موجب می شود که رنگ این شته ها قرمز و یا سبز شوند.

اکنون دانشمندان موسسه علوم پیشرفته ریکن در ژاپن فاکتور جدیدی را کشف کردند که می تواند در تغییر رنگ و استتار این حشرات به آنها کمک کند.

براساس گزارش ساینس، این محققان با مطالعه بر روی نمونه های شته سبز مشاهده کردند که شته ها در آخرین مرحله توسعه پس از جنینی به رنگ قرمز هستند و با همین رنگ متولد می شوند اما وقتی رشد می کنند سبز می شوند.

در این راستا، این محققان دریافتند که پایه این تغییر یک باکتری است که در بدن این شته زندگی می کند به همین منظور برای این نمونه ها آنتی بیوتیک تجویز کردند و دریافتند که پس از رفع آلودگی باکتریایی، این شته ها به رنگ قرمز بازگشتند.

این دانشمندان مشاهده کردند که این باکتری همزی رنگدانه های سبز تولید نمی کند بلکه شته را تحریک می کند این رنگدانه ها را تولید کند.

