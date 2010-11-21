دامپزشکی بر کشتار 5000 راس دام در عید قربان نظارت کرد

حمید رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهارداشت: در عیر قربان دامپزشکی خراسان شمالی بر کشتار بیش از پنج هزار دام نظارت داشته است که از این تعداد دو هزار و 800 راس دام سبک و 261 راس دام سنگین قبل از کشتار و بقیه بعد از کشتار مورد بازرسی بهداشتی قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: علاوه بر این گروههای بازرسی بهداشتی دامپزشکی خراسان شمالی تعداد دو هزار و 300 قطعه طیور را نیز در این مدت بازرسی کردند.



رمضانی افزود: بخش بازرس بهداشتی این اداره کل 250 کیلوگرم گوشت و 150 عدد آلایش خوراکی از چرخه مصرف خارج و 33 لاشه دام کشتارشده و 192عدد آلایش خوراکی دام را اصلاح کردند.



وی از همکاری امدادگران جمیت هلال احمر، ماموران انتظامی، پرسنل شهرداری و روحانیون حوزه عملیه استان در طرح نظارت این اداره کل ویژه عید قربان قدردانی کرد و گفت: امسال همکاری دستگاهها با این اداره کل باعث شد تا مردم خراسان شمالی بویژه روستاییان این استان از گروههای بازرس بهداشت در تهیه دام نذری خود کمک بگیرند.



اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی تعداد 97 گروه بازرس بهداشتی، پنج گروه راهنمای ناظر ذبح شرعی و هشت کشتارگاه را در عید قربان امسال و در سطح شهرستانهای استان برای استفاده رایگان اهالی استان برای ذبح دام نذری در نظر گرفته بود.