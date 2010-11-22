هجدهمین هفته کتاب به شکل جشنی ملی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از برگزیدگان جشنواره های " کتاب و رسانه برتر" و " کتاب و رسانه ملی" یکشنبه شب 30 آبان با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهمن دری معاون فرهنگی وزیر ارشاد، سید عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما و جواد آرین منش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در محل وزارت ارشاد برگزار شد.



محمد اللهیاری فومنی مدیر کل اداره کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد در این مراسم گفت: برای تنظیم تقویم هفته کتاب امسال، نمایندگان 65 سازمان و تشکل فرهنگی از خرداد ماه گرد هم آمده و طی هزار ساعت کار کارشناسی این تقویم و برنامه‌های آن را تدوین کردند.

وی ادامه داد: در این جلسات، شعار هجدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران "مطالعه،‌ اندیشه، فرزانگی" انتخاب و برای هر روز هفته کتاب نیز شعار فرعی جداگانه‌ای در نظر گرفته شد.

اللهیاری فومنی افزود: نخستین روز هفته کتاب ‌یکشنبه (23 آبان‌) با عنوان "قرآن، عترت و پدیدآورندگان و خادمان نشر" با شعار "وحدت حول محور قرآن و عترت"، دوشنبه (24 آبان) با عنوان "کتاب، خانواده، کودک، دانش‌آموز و مدرسه" با شعار "دوستی با اهدای کتاب" و ‌سه‌شنبه (25 آبان) با عنوان "کتاب ایران در جهان و توسعه نشر بین‌الملل" با شعار "مولف ایرانی، انتشار جهانی" نامگذاری شد.

مدیر کل اداره کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد در ادامه گفت : چهارشنبه (26 آبان) با عنوان "کتاب، حوزه، دانشگاه، تولید علم و جنبش نرم‌افزاری" با شعار "بصیرت و مقابله با جنگ نرم"،‌ همچنین پنجشنبه (27 آبان‌) با عنوان "کتاب، کتابدار، کتابخانه، گنجینه، ادبیات و شعر" با شعار "کتاب برای همه، همه برای کتاب"، روز جمعه (28 آبان) با عنوان "کتاب، مسجد، بسیج و فرهنگ پایداری" با شعار "ظهور، برگ آخر کتاب انتظار"، شنبه (29 آبان) نیز با عنوان "کتاب، شهر، توسعه، صنعت و کشاورزی" با شعار "کتاب در سبد خانوار" و در نهایت یکشنبه(30 آبان) نیز با عنوان "کتاب، رسانه، ورزش، تربیت و عفاف" نامگذاری شد و شعار "رسانه ، پیام آور شادابی و آگاهی" نیز برای این روز در نظر گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه همپای تهران دیگر شهرستان‌ها نیز به برنامه‌های هفته کتاب پیوستند بیان کرد: در شهرستان‌ها هم برنامه‌های متنوعی در حوزه ادبیات و کتاب برگزار شد و می‌توان گفت هفته کتاب واقعا ملی بود. بیش از 40 هزار مرکز بسیج، صدها مرکز کانون پرورش فکری، کانون‌های اصلاح و تربیت، پادگان‌ها و متروها در هفته کتاب و میزبانی از نمایشگاه‌های کتاب از جمله "یاد یار مهربان" فعال بودند.

اللهیاری افزود: در هفته کتاب فعالان حوزه کتاب از جمله کتابداران، خادمان نشر قرآن، نویسندگان و ناشران مورد قدردانی قرار گرفتند. همچنین در هفته کتاب برخی انجمن‌های ادبی از جمله انجمن ناشران انقلاب اعلام موجودیت کرد. چهارمین دوره کتاب سال دانش آموزان نیز برگزار شد.

وی در پایان عنوان کرد: همچنین با برپایی همایش ملی نشر به صورت تخصصی و با حضور دست اندرکاران این عرصه، فرصتی فراهم شد تا نمایندگان تشکل‌ها به طور صریح و رو در رو با یکدیگر صحبت کنند. همچنین شرایطی فراهم شد تا نمایندگان فرهنگی سفارتخانه‌ها از آخرین توانایی‌های صنعت نشر ما آگاه شوند.

در پایان این برنامه از برگزیدگان جشنواره‌های " کتاب و رسانه برتر" و "کتاب و رسانه ملی" توسط سید محمد حسینی وزیر ارشاد، بهمن دری معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا وسیما، جواد آرین منش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و سید محمود دعایی مدیر مسئول موسسه اطلاعات تجلیل شد.