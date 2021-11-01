شعار هفته کتاب انتخاب شد؛ جای خالی را با کتاب خوب پرکنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره انتخاب شعار بیست و نهمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران گفت: شعار امسال هفته کتاب «جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم» انتخاب شده است تا کتاب به نوعی جاهای خالی را پر کند.

وی افزود: این شعار قابلیت انعطاف بالایی دارد و براساس شرایط امسال جامعه انتخاب شده است، زیرا ما می‌توانیم با کمک کتاب جای خالی گردش، جای خالی سفر، جای خالی مدرسه، جای خالی دانشگاه و جای خالی مهمانی را با کتاب خوب پر کنیم.

احمدوند گفت: هفته کتاب امسال که از ۲۴ آبان آغاز می‌شود با بزرگداشتی از مادران شهدا کلید می‌خورد و ما علاقه‌مند هستیم این مراسم، یک مراسم ملی در سراسر کشور باشد و مقدمات این کارها را با همکاری اداره‌های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره‌های مختلف و دستگاه‌های فرهنگی فراهم کنیم.

بیست و نهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از ۲۴ آبان تا اول آذر ۱۴۰۰ در سراسر کشور برگزار می‌شود.