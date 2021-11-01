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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۰۶

احمدوند خبر داد؛

شعار هفته کتاب انتخاب شد؛ جای خالی را با کتاب خوب پرکنیم

شعار هفته کتاب انتخاب شد؛ جای خالی را با کتاب خوب پرکنیم

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عبارت «جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم» را به عنوان شعار هفته کتاب امسال معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره انتخاب شعار بیست و نهمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران گفت: شعار امسال هفته کتاب «جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم» انتخاب شده است تا کتاب به نوعی جاهای خالی را پر کند.

وی افزود: این شعار قابلیت انعطاف بالایی دارد و براساس شرایط امسال جامعه انتخاب شده است، زیرا ما می‌توانیم با کمک کتاب جای خالی گردش، جای خالی سفر، جای خالی مدرسه، جای خالی دانشگاه و جای خالی مهمانی را با کتاب خوب پر کنیم.

احمدوند گفت: هفته کتاب امسال که از ۲۴ آبان آغاز می‌شود با بزرگداشتی از مادران شهدا کلید می‌خورد و ما علاقه‌مند هستیم این مراسم، یک مراسم ملی در سراسر کشور باشد و مقدمات این کارها را با همکاری اداره‌های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره‌های مختلف و دستگاه‌های فرهنگی فراهم کنیم.

بیست و نهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از ۲۴ آبان تا اول آذر ۱۴۰۰ در سراسر کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 5341259

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