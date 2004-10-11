  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۰ مهر ۱۳۸۳، ۱۱:۵۳

فيلم گريس 3 بدون حضور جان تراولتا كليد مي خورد

به رغم اين كه " جان تراولتا " ازحضور درفيلم " گريس 3 " سرباز زد ، شركت فيلمسازي پارامونت همچنان درصدد است كه قسمت سوم اين اثر پرفروش را جلو دوربين ببرد.

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" به نقل ازاليتزتي وي،  اين شركت فيلمسازي درحال حاضردرصدد يافتن هنرپيشه اي است كه جايگزين " تراولتا " شود . در اين ميان صحبتهايي مبني برحضور" هنري وينكلر"و" جويي تراولتا " دراين نقش شنيده مي شود.

تهيه كنندگان فيلم " گريس 3 " اعلام كردند كه " جويي تراولتا " برادر" جان تراولتا " بي ترديد انتخاب شايسته اي براي احياي اين نقش است .اين درشرايطي است كه احتمال ايفاي نقش كاراكتر" دني زوكو" توسط " هنري وينكلر" نيزبررسي شده است. اين هنرپيشه حتي پيش ازاين كه " تراولتا " درنسخه نخست بازي كند ، پيشنهاد حضوردراين اثررا دريافت كرد  اما درآن زمان به دلايلي نپذيرفت.

کد مطلب 119769

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه