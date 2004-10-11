فيلم گريس 3 بدون حضور جان تراولتا كليد مي خورد

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" به نقل ازاليتزتي وي، اين شركت فيلمسازي درحال حاضردرصدد يافتن هنرپيشه اي است كه جايگزين " تراولتا " شود . در اين ميان صحبتهايي مبني برحضور" هنري وينكلر"و" جويي تراولتا " دراين نقش شنيده مي شود.
تهيه كنندگان فيلم " گريس 3 " اعلام كردند كه " جويي تراولتا " برادر" جان تراولتا " بي ترديد انتخاب شايسته اي براي احياي اين نقش است .اين درشرايطي است كه احتمال ايفاي نقش كاراكتر" دني زوكو" توسط " هنري وينكلر" نيزبررسي شده است. اين هنرپيشه حتي پيش ازاين كه " تراولتا " درنسخه نخست بازي كند ، پيشنهاد حضوردراين اثررا دريافت كرد اما درآن زمان به دلايلي نپذيرفت.
به رغم اين كه " جان تراولتا " ازحضور درفيلم " گريس 3 " سرباز زد ، شركت فيلمسازي پارامونت همچنان درصدد است كه قسمت سوم اين اثر پرفروش را جلو دوربين ببرد.
به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" به نقل ازاليتزتي وي، اين شركت فيلمسازي درحال حاضردرصدد يافتن هنرپيشه اي است كه جايگزين " تراولتا " شود . در اين ميان صحبتهايي مبني برحضور" هنري وينكلر"و" جويي تراولتا " دراين نقش شنيده مي شود.
کد مطلب 119769
نظر شما