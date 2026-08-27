حملات هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی علیه جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنگنده های رژیم صهیونیستی حملات وحشیانه ای را علیه منطقه المنصوری واقع در صور در جنوب لبنان انجام دادند. این حملات منطقه صربین را نیز دربرگرفت.

همزمان توپخانه رژیم صهیونیستی منطقه زبقین را زیر آتش گرفت. در همین حین ۲ حمله هوایی مناطق بیت و یاطر را هدف قرار داد.

گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که مسیر رود لیتانی در منطقه الخردلی هدف حملات توپخانه ای شدید رژیم صهیونیستی قرار گرفت و یک انفجار مهیب منطقه بیوت السیاد در شهر صور را لرزاند.

در مرجعیون نیز بولدوزرهای رژیم صهیونیستی تعدادی از خانه ها را تخریب کردند. منطقه بنی حیان نیز هم شاهد حملات توپخانه ای رژیم صهیونیستی و هم تخریب منازل شهروندان بود.