آمریکا و اسرائیل دو روی یک سکه اند/ اعراب توهم حمایت آمریکا را دور بریزند

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی روزنامه العرب آنلاین در مقاله ای با عنوان "ارتباط عمیق استراتژیکی بین آمریکا و اسرائیل" می نویسد: به نظر می رسد برخی از اعراب هنوز عمق روابط موجود بین تل آویو و واشنگتن را درک نکرده اند چرا که هنوز امیدوارند که آمریکا نسبت به امورشان از آنان در برابر اسرائیل دفاع کند و درحقیقت اسرائیلی ها را تحت فشار قرار دهد.

این اعتقاد اعراب نسبت به آمریکا در اظهارات یکی از مسئولان اتحادیه عرب به خوبی روشن و واضح است. این مقام عربی در سخنانی ابراز امیدواری کرد که تلاش های آمریکا برای توقف شهرک سازی صهیونیست ها مثمر ثمر واقع شود و این درحالی است که همه ما شاهدیم که رژیم صهیونیستی در تعامل با این موضوع کاملا غیرجدی است.

درادامه این مقاله که به قلم "عبدالفتاح العربی" به رشته تحریر در آمده این سوال مطرح می شود؛ درحالیکه برهمه ما اعراب غیرجدی بودن اسرائیل به اثبات رسیده چرا بازهم منتظر نتایج رایزنی های اوباما ونتانیاهو بودیم؟ مشکل اینجا است که ما اعراب هنر تعامل با بازی های سیاسی را نمی دانیم چرا که با وجود قرائن حاکی از شکست باز هم منتظر نتایج رایزنی ها هستیم.

العرب آنلاین همچنین می نویسد: ما اعراب تا کنون برای تحت فشار قرار دادن رژیم صهیونیستی و آمریکا درجهت عمل نمودن به خواسته هایمان چه اقدامی انجام دادیم؟

این نویسنده عرب زبان در پایان با تاکید بر اینکه آمریکا و اسرائیل دو روی یک سکه هستند تاکید کرد با وجود همه اینها اتحادیه عرب و تشکیلات خودگردان فلسطین باید در استراتژی شان - اگر استراتژی ای دارند - در تعامل با اسرائیل بازنگری کنند و ایفای نقش آمریکا را در مسئله فلسطین و امکان کمک و یاری سران کاخ سفید را از ذهنشان دور کنند.