رونق تولید در شرایط جنگی نتیجه همراهی جامعه کارگری و کارفرمایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی در گردهمایی تشکل‌های کارگری استان با اشاره به شرایط کشور در دوران جنگ، افزود: در آن مقطع، جامعه کارگری و کارفرمایی بیش از هر زمان دیگری به دنبال حفظ سنگر تولید بودند و تلاش کردند چرخه تولید متوقف نشود؛ این تلاش و ایستادگی حقیقتاً شایسته تقدیر است.

کریمی با بیان اینکه ایستادگی مردم و مسئولان موجب عبور کشور از شرایط دشوار جنگی شد، ادامه داد: در شرایطی که بسیاری از نهادهای بین‌المللی در برابر جنایات و تجاوزات صورت‌گرفته سکوت کردند، مردم، نیروهای مسلح و مسئولان کشور در کنار یکدیگر ایستادند و اجازه ندادند کشور دچار فروپاشی شود.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود در کشور اظهار کرد: با وجود مشکلات اقتصادی، تلاش مجموعه‌های مختلف این بوده است که آثار این مشکلات بر زندگی مردم و جامعه کار و تولید تا حد امکان کاهش پیدا کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان افزود: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کنار دولت، نقش مهمی در حل مسائل جامعه کار و تولید و پیشبرد امور کشور دارند.

کریمی افزود: این جلسات باید در آینده با حضور پرشورتر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شود و برای بررسی تخصصی مسائل از نمایندگان دستگاه‌هایی مانند امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حقوق و مسائل جامعه کارگری نیز دعوت شود.

وی هدف از برگزاری این نشست‌ها را ایجاد هم‌افزایی میان سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت عنوان کرد و گفت: باید مسائل و مشکلات حوزه کارگری و کارفرمایی با حضور همه طرف‌های مرتبط به صورت تخصصی بررسی و برای آنها راهکار ارائه شود.

کریمی با تأکید بر ضرورت تقویت همدلی میان کارگران و کارفرمایان در شرایط اقتصادی کنونی، اظهار کرد: کارفرمایان نیز امروز با مشکلات متعددی مواجه هستند و بخشی از مواد اولیه، تجهیزات و ملزومات تولید از خارج از کشور تأمین می‌شود که شرایط ناشی از تحریم‌ها و محاصره اقتصادی، مشکلات آنها را افزایش داده است.

وی ادامه داد: آسیب‌هایی که در برخی صنایع از جمله فولاد و پتروشیمی ایجاد شده، بر زنجیره تولید اثرگذار است و بسیاری از تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه و حتی ملزومات بسته‌بندی با مشکلاتی مواجه هستند؛ بنابراین در چنین شرایطی باید همدلی و همراهی در محیط‌های کار بیش از گذشته تقویت شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان خطاب به نمایندگان تشکل‌های کارگری گفت: نمایندگان کارگران، حلقه ارتباطی مستقیم میان کارگران و کارفرمایان هستند و انتظار می‌رود برای افزایش همدلی و هم‌افزایی در محیط‌های کار تلاش کنند.

سازش، نخستین راهکار حل اختلافات کارگری و کارفرمایی است

کریمی با اشاره به اهمیت سازش در حل اختلافات کارگری و کارفرمایی گفت: اختلاف در محیط کار امری طبیعی است و همان‌گونه که در یک خانواده میان اعضا اختلاف نظر به وجود می آید، در محیط کار نیز ممکن است اختلافاتی میان کارگر و کارفرما ایجاد شود؛ هنر این است که بتوان این اختلافات را مدیریت و به سازش تبدیل کرد.

وی افزود: در صورت بروز اختلاف، در وهله نخست باید کارگر، کارفرما یا نمایندگان آنها تلاش کنند موضوع را از طریق سازش حل کنند و در صورتی که این روند به نتیجه نرسید، موضوع از طریق اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف پیگیری شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه برخی از نمایندگان تشکل‌های کارگری در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف نیز حضور دارند، خاطرنشان کرد: صدور رأی الزاماً به معنای رضایت هر دو طرف نیست، اما در صورت دستیابی به سازش، امکان حفظ رابطه کاری و بازگشت کارگر به محیط کار بیشتر خواهد بود.

کریمی ادامه داد: وقتی اختلاف به شکل دادخواست و فرآیند رسمی دنبال می‌شود، ممکن است کدورت‌هایی میان کارگر و کارفرما ایجاد شود و این مسئله بر فضای تولید اثر بگذارد؛ بنابراین باید تا حد امکان از ظرفیت سازش برای حل اختلافات استفاده کرد.

وی با اشاره به ظرفیت تشکل‌های کارگری و انجمن‌ها تأکید کرد: تشکل‌های کارگری باید در کنار کارگران و کارفرمایان برای حل مسائل و مشکلات جامعه کار و تولید نقش‌آفرینی کنند و زمینه افزایش تعامل، همدلی و همکاری در محیط‌های کاری را فراهم آورند.