به گزارش خبرگزاری مهر، پوریا شکری نماینده ایران در رشته قزاق کورسی، امروز در دیدار ردهبندی بازیهای جهانی عشایری ۲۰۲۶ به مصاف نماینده مجارستان رفت.
شکری در این مسابقه با ارائه عملکردی موفق توانست حریف خود را شکست دهد و با این پیروزی، مدال برنز بازیهای جهانی عشایری ۲۰۲۶ را از آن خود کند.
نماینده ایران با کسب این مدال، روی سکوی سوم این رقابتها ایستاد تا کاروان ایران نیز در رشته قزاق کورسی صاحب یک مدال برنز شود.
بازیهای جهانی عشایری ۲۰۲۶ در رشتههای مختلف و با حضور نمایندگان کشورهای گوناگون برگزار میشود و ورزشکاران ایران نیز در چندین رشته در این رویداد حضور دارند.
نظر شما