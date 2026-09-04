افزایش شمار نظامیان آمریکایی زخمی در جنگ علیه ایران به ۷۶۷ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پایگاه خبری «ای‌بی‌سی نیوز» گزارش داد که بر اساس به‌روزرسانی ‌های انجلم شده از سوی وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) که طی ۲۴ ساعت گذشته انجام شده، شمار نیروهای آمریکایی زخمی‌شده در جنگ با ایران به ۷۶۷ نفر افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، این رقم در مقایسه با آخرین به‌روزرسانی در ۲۸ اوت، که شمار مجروحان ۷۵۸ نفر اعلام شده بود، ۹ نفر افزایش یافته است.

به‌روزرسانی آمار زخمی های آمریکایی در جنگ علیه ایران در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته ادعای وزیر بازرگانی دولت خود را درباره کشته نشدن هیچ نظامی این کشور در جنگ ایران رد کرد.

ترامپ با بیان اینکه وزیر بازرگانی آمریکا هنگام اظهارنظر درباره «کشته نشدن کسی در جنگ ایران، ونزوئلا را در ذهن داشت.» اذعان کرد که در جنگ علیه ایران ۱۸ آمریکایی کشته شده‌اند.