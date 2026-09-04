فرزاد سردارزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس و افزایش مراجعه خانواده‌ها برای تهیه ملزومات تحصیلی، برنامه نظارتی ویژه‌ای از ۱۲ شهریورماه در سطح استان آغاز شده و تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه افزایش تقاضای فصلی می‌تواند زمینه بروز برخی تخلفات صنفی را فراهم کند، افزود: بازرسان صمت در این مدت وضعیت عرضه کالاهای مرتبط با بازگشایی مدارس از جمله نوشت‌افزار، کیف و کفش و پوشاک دانش‌آموزان را مورد بررسی قرار می‌دهند.

معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: هدف از اجرای این برنامه، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، جلوگیری از ایجاد اختلال در بازار و کمک به ایجاد ثبات و آرامش در فضای خرید خانواده‌ها است.

سردارزاده در پاسخ به پرسشی درباره نحوه نظارت بر بازار بیان کرد: علاوه بر بازرسی‌های معمول، حضور میدانی بازرسان و گشت‌های مشترک در واحدهای صنفی در دستور کار قرار گرفته است تا مواردی مانند افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها، کمبود کالا و تخلفات احتمالی در فرآیند عرضه سریع‌تر شناسایی شود.

وی از پیش‌بینی ۱۲ گشت مشترک در قالب این طرح خبر داد و گفت: در کنار این گشت‌ها، بازرسی‌های روزانه و موردی نیز متناسب با شرایط بازار و گزارش‌های دریافتی انجام خواهد شد.

معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به نقش مردم در شناسایی تخلفات صنفی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده مواردی همچون گران‌فروشی، کم‌فروشی، درج نکردن قیمت و سایر تخلفات می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند.

سردارزاده اضافه کرد: گزارش‌های مردمی همچنین از طریق ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌ها و اداره‌کل استان قابل ارائه است و موارد اعلام‌شده پس از بررسی در دستور کار بازرسان قرار خواهد گرفت.