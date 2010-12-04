الهه احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نتایج کسب شده در بازیهای آسیایی گوانگجو، گفت: خدا را شکر می‌کنم که توانستم در این رقابت‌ها صاحب سه مدال شوم. دو مدال نقره و برنز تیمی در تفنگ 10 متر و تفنگ سه وضعیت و یک نشان نقره در انفرادی تفنگ سه وضعیت مدالهای من در این رقابت‌ها بوده است.

وی افزود: من در تمامی این مواد رکوردهای خودم را جابجا کردم و شاید تیراندازان به خاطر همین تکرار رکوردهای شخصی و ارتقاء آن چنین موفقیتی را بدست آورده باشند. رکوردهایی که در رشته تیراندازی در مسابقات آسیایی گوانگجو ثبت شد هیچ فرقی با رکوردهای رقابت‌های جهانی نداشت و همین مسئله سطح این مسابقات را بالا برده بود.

عضو تیم ملی تیراندازی ایران در مورد مسابقه فینال انفرادی تفنگ سه وضعیت و کسب نشان نقره برای تیم ایران، گفت: فاصله من تا نفر اول از کشور چین زیاد نبودو شاید می توانستم بهترین رنگ مدال را هم بگیرم. من در فینال مسابقه نزدیکی در میان سه چینی داشتم اما توانستم مدال نقره را در بین آنها بگیرم. یکی از آنها مدال طلا و یکی برنز این ماده را از آن خود کرد.

وی با بیان اینکه می‌توانستم مدال دیگری هم بگیرم تصریح کرد: در مسابقه فینال تفنگ درازکش رقابتها در شرایط بد آب و هوایی و همراه با باد برگزار شد. ما تاکنون در چنین فضایی مسابقه نداده بودیم و این مسئله روی عملکرد ما تاثیر گذاشته بود.

وی ادامه داد: من از این مدالها بسیار خوشحال شدم و این موفقیت را حاصل تلاش شبانه‌روزی و تجربه حضور در بازیهای آسیایی دوره قبل و شرکت در مسابقات متعدد جهانی و آسیایی در یک سال گذشته می‌دانم. تجربه در این مسابقات به من نشان داد که رکوردها در تیراندازی خیلی در کسب نتیجه مهم است. در کنار آن من تیرانداز حریفان را می شناسم اما در مورد خودم شناخت ندارم.

احمدی با بیان اینکه این موفقیت انگیزه ام را برای مدال آوری بیشتر کرده است، گفت: رسیدن به قهرمانی سخت است اما معتقدم حفظ این قهرمانی سخت‌تر از کسب کردن آن باشد.

وی با اشاره به اینکه تیم تیراندازی ایران پیش از این توسط مهلقا جام بزرگ صاحب یک سهمیه المپیک شده است، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال 2011 رقابت‌های سهمیه المپیک به طور جدی شروع می‌شود. در این سال نفرات اول تا سوم چهار جام جهانی سهمیه می گیرند. در کنار آن در رقابت‌های قهرمانی تیراندازی آسیا در سال آینده(آذرماه سال 90- قطر)سهمیه المپیک به تیراندازان برتر تعلق می‌گیرد. من امیدوارم بتوانم در این رقابت‌ها سهمیه المپیک را دریافت کنم.

تیرانداز عضو تیم ملی ایران افزود: من درست از زمانیکه اردوهای شبانه روزی و فشرده تیم ملی شروع شد ازدواج کردم. زندگی متاهلی برای یک بانوی ورزشکار ملی پوش و همسرش سخت است. من از همسرم برای اینکه در این مدت شرایط سخت اردوهای تدارکاتی و مسابقات برون مرزی و حضور نداشتن من در خانواده را تحمل کرده تشکر می کنم.

تیم ملی تیراندازی ایران برای نخستین بار در بازیهای آسیایی گوانگجو صاحب سه مدال ارزشمند نقره و برنز شد.