به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی روش مقاله و پروپوزال‌نویسی از 22 آذرماه لغایت ششم دی ماه سال جاری، در روزهای دوشنبه، از ساعت نه صبح تا 12 ظهر، در سالن مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

علاقمندان به شرکت در این دوره آموزشی می‌توانند جهت ثبت‌نام، هر روز از ساعت 12 الی 14 به دفتر انجمن علمی انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران واقع در خیابان آل احمد، زیر پل گیشا، جنب بیمارستان شریعتی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مراجعه نمایند یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09366906874 تماس بگیرند.