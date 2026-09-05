بهره برداری از المان شهدای گمنام بوستان ملت مشهد در هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قربانیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اظهار کرد: زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و معرفی آرمان‌ها و ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های جدید، یکی از وظایف مهم مدیریت شهری در حوزه فرهنگی و اجتماعی است و در همین راستا، احداث المان‌های شهدای گمنام در بوستان‌های مختلف شهر مشهد در دستورکار قرار گرفته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: پروژه مهم و معنوی المان شهدای گمنام بوستان ملت در حال حاضر ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با توجه به روند اجرای عملیات، به مراحل نهایی خود رسیده است. امیدواریم با همت و تلاش همکاران منطقه ۱۱ و سازمان فرهنگی و اجتماعی، این پروژه همزمان با هفته دفاع مقدس به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: در سه‌ماهه نخست امسال نیز سه پروژه مهم در حوزه ایثار و مقاومت شامل معراج شهدا، المان شهدای بوستان اردیبهشت در منطقه ۶ و المان شهدای بوستان خورشید در منطقه ۹ به بهره‌برداری رسید.

قربانیان خاطرنشان کرد: در ادامه این اقدامات، المان شهدای بوستان ارم در منطقه ۴ نیز با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در حال اجراست و با تلاش همکاران منطقه و سازمان، پیش‌بینی می‌شود این المان فاخر در شش‌ماهه دوم سال جاری به بهره‌برداری برسد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: توسعه این فضاهای فرهنگی و معنوی در بوستان‌های سطح شهر، علاوه بر پاسداشت مقام والای شهدا، فرصتی برای آشنایی شهروندان و به‌ویژه نسل جوان با فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت فراهم می‌کند و مدیریت شهری مشهد این رویکرد را با جدیت دنبال خواهد کرد.