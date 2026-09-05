به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، مصوبه جلسه ۹۸ مورخ ۱۸ مردادماه ۱۴۰۵ شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی در خصوص جایگزینی پایان‌نامه با طرح پژوهشی در حوزه اخلاق پزشکی، در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته اخلاق پزشکی ویژه اعضای هیئت علمی، برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه، طرح پیشنهادی ترجیحاً باید ماهیت مداخله‌ای داشته و با حوزه تخصصی اعضای هیئت علمی مرتبط باشد. همچنین در تدوین و اجرای این طرح‌ها، رویکرد میان‌رشته‌ای مورد تأکید قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که امکان تعریف و اجرای پروژه‌ها به‌صورت مشترک میان گروه‌های اخلاق پزشکی و سایر گروه‌ها یا مراکز دانشگاهی فراهم باشد.

بر اساس مصوبه ابلاغی، تأیید نهایی طرح بر عهده گروه اخلاق پزشکی مربوطه خواهد بود و طرح‌های پژوهشی باید دارای خروجی مشخص، قابل ارزیابی و مستند باشند.

خروجی‌های مورد انتظار طرح‌های پژوهشی می‌تواند شامل یک یا ترکیبی از موارد زیر باشد:

- انتشار مقاله علمی ـ پژوهشی در مجلات معتبر؛

- تدوین دستورالعمل یا گایدلاین کاربردی در حوزه اخلاق پزشکی؛

- طراحی و اجرای مداخله آموزشی همراه با ارزیابی اثربخشی؛

- تهیه گزارش سیاستی (Policy Brief) برای نظام سلامت

- تألیف کتاب در حوزه اخلاق پزشکی با تأیید گروه.

در این مصوبه تأکید شده است که تمامی خروجی‌ها باید مستند، قابل ارزیابی و منطبق با اهداف مصوب پژوهش باشند.

همچنین مقرر شده است این مصوبه در صورت تأیید هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته‌های مربوطه، برای سایر رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ویژه اعضای هیئت علمی شامل آموزش پزشکی، یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی، سلامت از راه دور، شبیه‌سازی و مصورسازی در علوم پزشکی، مدیریت آموزش عالی سلامت، سلامت و ترافیک و همچنین دوره MPH ویژه اعضای هیئت علمی، توسط دبیرخانه علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و شورای معین شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی اجرا شود.