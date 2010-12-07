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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۳۷

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بلوط یک ظرفیت اقتصادی مهم در ایلام است

بلوط یک ظرفیت اقتصادی مهم در ایلام است

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: بلوط محصولی است که ظرفیت اقتصادی بالایی در استان ایلام دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح سه شنبه در جلسه اجرای طرح تفصیلی مدیریت بهره برداری اظهار داشت: این محصول بسیار با ارزش و پوسته، روغن، کلاهک و خود میوه بلوط دارای ظرفیتهای فراوان دارویی و غذایی است که در صورت بهره برداری بهینه از آن می تواند یک موقعیت مناسب اقتصادی برای این محصول بوجود آید.

وی افزود: اگر بخواهیم از ظرفیتهای جنگلهای استان، استفاده اقتصادی را ببریم باید مقدمات خروج از مدیریت سنتی جنگل و ورود به عرصه مدیریت علمی جدید را فراهم کنیم.

وی بیان کرد: مدیریت جنگلها باید امروزی و علمی شود و ساز و کار مناسب برای ورود به این عرصه تعریف شود.

استاندار ایلام با تأکید براستفاده مناسب از ظرفیتهای فراوان جنگلها در منطقه گفت: ظرفیتهای این بخش آنقدر غنی است که می تواند به عنوان یک منبع اقتصادی طرح شود.

اعلایی کشت گیاهان درختی، استفاده از ظرفیت گیاهان گلخانه ای و دارویی را از موضوعات و پتانسیلهای موجود در جنگلهای استان دانست.

وی با اعلام این موضوع که دلایل عدم بهره وری مناسب از منابع سرشار جنگل را باید شناسایی کرد، بیان کرد: مطالعات دقیقی باید توسط مشاور در این بخش صورت پذیرد بنحوی که جهت گیری اقتصادی و مزیتها مشخص شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: برای استفاده از "فاینانس" مطالعات و اجرای سدهای چناره، چنگوله و جزمان و مطالعه و اجرای عملیات آب و خاک اراضی دشت عباس، عین خوش و فکه نیز باید با حضور مشاور شرایط و وضعیت سرمایه گذاری خارجی در آنها مورد بررسی های دقیق و مجدد قرار گیرد.

وی بر تهیه طرح تفضیلی و اجرای بهره برداری کشت صنعتی و آبیاری صنعتی در دشت هیژدانه را نیز مورد تأکید قرار دارد.

کد مطلب 1205802

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