بلوط یک ظرفیت اقتصادی مهم در ایلام است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح سه شنبه در جلسه اجرای طرح تفصیلی مدیریت بهره برداری اظهار داشت: این محصول بسیار با ارزش و پوسته، روغن، کلاهک و خود میوه بلوط دارای ظرفیتهای فراوان دارویی و غذایی است که در صورت بهره برداری بهینه از آن می تواند یک موقعیت مناسب اقتصادی برای این محصول بوجود آید .

وی افزود: اگر بخواهیم از ظرفیتهای جنگلهای استان، استفاده اقتصادی را ببریم باید مقدمات خروج از مدیریت سنتی جنگل و ورود به عرصه مدیریت علمی جدید را فراهم کنیم.

وی بیان کرد: مدیریت جنگلها باید امروزی و علمی شود و ساز و کار مناسب برای ورود به این عرصه تعریف شود .

استاندار ایلام با تأکید براستفاده مناسب از ظرفیتهای فراوان جنگلها در منطقه گفت: ظرفیتهای این بخش آنقدر غنی است که می تواند به عنوان یک منبع اقتصادی طرح شود .

اعلایی کشت گیاهان درختی، استفاده از ظرفیت گیاهان گلخانه ای و دارویی را از موضوعات و پتانسیلهای موجود در جنگلهای استان دانست .

وی با اعلام این موضوع که دلایل عدم بهره وری مناسب از منابع سرشار جنگل را باید شناسایی کرد، بیان کرد: مطالعات دقیقی باید توسط مشاور در این بخش صورت پذیرد بنحوی که جهت گیری اقتصادی و مزیتها مشخص شود .

این مسئول خاطرنشان کرد: برای استفاده از "فاینانس" مطالعات و اجرای سدهای چناره، چنگوله و جزمان و مطالعه و اجرای عملیات آب و خاک اراضی دشت عباس، عین خوش و فکه نیز باید با حضور مشاور شرایط و وضعیت سرمایه گذاری خارجی در آنها مورد بررسی های دقیق و مجدد قرار گیرد .