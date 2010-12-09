دکتر علی خرم در گفتگو با خبرنگار مهر و در ارزیابی از دور سوم گفتگو های ایران با گروه 1+5 گفت: آن چیزی که از اخبار مرتبط با این مذاکرات بر می آید این است که روز اول مذاکرات با موفقیت دو طرفه پیش رفته ولی در روز دوم این مذاکرات نتیجه مورد نظر را برای طرفین نداشته است.

وی گفت: ایران در این مذاکرات تاکید داشته که راجع به هر چیزی غیر از موضوعات هسته ای ایران مذاکره می کند و طرف 1+5 خواستار مذاکره فقط بر روی موضوعات مربوط به فناوری هسته ای ایران بوده لذا علائق آنها منطبق با هم نیست.

این استاد دانشگاه در ادامه نفس رویکرد دو طرف به مذاکره را مثبت عنوان کرد و گفت: ادامه این روند وقتی ضمانت اجرایی دارد که موضوع مذاکرات آینده درترکیه،از پیش مورد توافق طرفین قرار گیرد و در غیر این صورت احتمال دارد هر کدام از طرفین پیش از سر رسید زمان مذاکره عدم حضور خود را اعلام کند.

وی درادامه با اشاره به نیات ایران و گروه 1+5 از مذاکره گفت: باید دید که دوطرف آیا موضوع مشترکی را برای ادامه مذاکرات خواهند یافت یا نه.

مشاور وزیر امور خارجه سابق در خصوص اینکه آیا احتمال اقدامات افراطی از سوی طیف تندرو 1+5 تا مذاکرات آینده وجود دارد یا نه گفت: به نظر نمی رسد که تا زمان دور آینده گفتگو ها فرصت برای طراحی اقدام خاصی علیه ایران وجود داشته باشد زیرا اروپا و امریکا به دلیل سال نو میلادی تا آن زمان تقریبا تعطیل است.