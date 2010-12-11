نسخه سینمایی رمان موراکامی در ژاپن به نمایش درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، کارگردان فرانسوی-ویتنامی این فیلم درباره انتخاب اثر موراکامی برای اقتباس عنوان کرد: من داستانهای عشقی دیگری هم خواندهام اما این یکی خیلی خاص است؛ این رمان بعضی از زوایای پنهان شخصیت شما را آشکار میکند.
هونگ ادامه داد: "جنگل نروژی" داستان اولین عشق است اما اولین عشقی که شما در آن شکست میخورید معمولا تجربهای منحصر به فرد است.
وی افزود: این یک تجربه جهانی است و احتمالاً عامل موفقیت کتاب در سطح جهان هم همین موضوع بوده است.
"جنگل نروژی" تاکنون 10 میلیون نسخه در ژاپن فروخته شده و به 33 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. در آن از یکی از ترانههای گروه انگلیسی "بیتلز" یاد شده که هونگ از این ترانه در عنوان بندی فیلم استفاده کرده است. این فیلم داستان مردی را روایت میکند که پس از آشنایی با یک زن به دوران خوش کودکیاش در دهه 1960 باز میگردد.
تران آن هونگ پیش از این فیلم "بوی پاپایای سبز " را ساخته که جایزه دوربین طلایی کن را دریافت کرده است. همچنین فیلم "سیکلو"از ساختههای او برنده جایزه شیر طلایی ونیز شده است.
رمان "جنگل نروژی" از رمانهای ویژه موراکامی محسوب میشود. وی پیشترها در مصاحبهای درباره این رمان گفته بود: "جنگل نروژی" تنها اثر من به سبک رئالیسم است. در واقع من می خواستم به خودم ثابت کنم که می توانم یک رمان کاملا رئالیستی هم بنویسم و فکر میکنم که این تجربه توانست این را به من ثابت کند. پس از آن من اطمینان پیدا کردم که می توانم در هر سبکی بنویسم. هر چند این کار برایم بسیار سخت بود اما پایانش همین چیزیاست که می بینید. نوشتن رمان برای من مثل رویا دیدن است.
هاروکی موراکامی در ایران با مجموعه داستان "کجا ممکن است پیدایش کنم" با ترجمه بزرگمهر شرفالدین و رمان "کافکا در ساحل " با ترجمه آسیه و پروانه عزیزی و همچنین ترجمه گیتا گرکانی شناخته شده که این رمان با نام "کافکا در کرانه" هم توسط مهدی غبرائی به فارسی ترجمه شده است.علاوه بر آن مجموعه داستانهای "زلزله" با ترجمه بهرنگ رجبی و"فیل ناپدید می شود" با ترجمه سارا سالار از موراکامی به فارسی انتشار یافته است.
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