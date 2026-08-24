اثر نویسنده برنده نوبل جشنواره سینمایی نروژ را افتتاح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، پس از جام جهانی که نروژ با استعدادهای فوتبال خود - به رهبری ارلینگ هالند و مارتین اودگارد - سر و صدا به پا کرد، این کشور نوردیک برخی از بزرگترین استعدادهای سینمایی خود را در پنجاه و چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم نروژ در هاوگسوند که از ۲۲ تا ۲۸ آگوست (۳۱ مرداد تا ۶ شهریور) برگزار می‌شود، به نمایش می‌گذارد.

امسال ۸۴ فیلم بلند و ۲۰ فیلم کوتاه در این برنامه جای دارند که ۲۲ فیلم بلند و ۱۵ فیلم کوتاه نروژی از جمله آنها هستند. «مجبوب» اولین نمایش جهانی خود را ۲۳ آگوست (یکشنبه یکم شهریور) در شهر ساحلی زیبای نروژ به عنوان فیلم افتتاحیه تجربه کرد.

این فیلم توسط اریک پوپه و بر مبنای تنها فیلمنامه یون فوسه، برنده جایزه نوبل ادبی، ساخته شده است.

پوپه با تأکید بر اینکه مردم آرزوی چیزی صادقانه و راستگو را دارند، درباره این پروژه به ورایتی گفت: این پروژه‌ای است که سال‌های سال روی میز من جای داشت. تنها فیلمنامه یون فوسه است که حدود ۲۰ سال پیش نوشته شده است. پس از دریافت جایزه نوبل ادبیات در سال ۲۰۲۳، حس می‌کردم تمام دنیا می‌خواهند آن را بخوانند و من همیشه می‌دانستم که این یک اثر قدرتمند است.

فیلم «محبوب» داستان زوجی را تصویر می‌کند که در یک شهر ساحلی کوچک با هم آشنا می‌شوند. آنها صاحب فرزندی می‌شوند و زندگی ایده‌آلی را با پسرشان در یک شهر ساحلی کوچک نروژی سپری می‌کنند. اما خیلی زود عشق بی‌نقص آنها مورد آزمایش قرار می‌گیرد، زیرا آسله، یک ملوان، به طور اجتناب‌ناپذیری جذب ندای دریا می‌شود.

پوپه افزود: ما در زمانی زندگی می‌کنیم که بخش زیادی از آنچه در فیلم‌ها و سریال‌ها می‌بینیم، بدبینی و فاصله انسانی را به تصویر می‌کشد. شاید رادیکال‌ترین کاری که اکنون می‌توانیم انجام دهیم، روایت داستان‌هایی درباره نزدیک بودن و امید باشد.

این فیلم با بازی لئو مگنوس د لا نوئز و کریستی-هلن گیور انگبرگ توسط پوپه، یکی از تحسین‌شده‌ترین کارگردانان نروژ ساخته شده است. وی سازنده فیلم‌های تحسین شده‌ای است از «انتخاب پادشاه» گرفته تا «اوتویا: ۲۲ جولای»، «مهاجران» و «کوئیزلینگ: روزهای پایانی».

پوپه گفت: با نگاه به جهان آنطور که الان هست، نیاز داشتم به نوعی حس امید - یا حداقل چیزی انسانی‌تر - چنگ بزنم. می‌خواستم رابطه بین ۲ نفر و همچنین بین یک پدر و پسر را بررسی کنم، زیرا این داستانی از زندگی روزمره است که می‌توانم با آن ارتباط برقرار کنم.

وی درباره یون فوسه هم گفت: او به عنوان یکی از مهمترین نویسندگان زنده جهان امروز شناخته می‌شود، و این فیلم بر اساس رمان‌ها یا نمایشنامه‌های او نیست. بلکه برمبنای تنها فیلمنامه وی ساخته شده؛ اثری بدیع که او تنها با یک هدف در ذهن نوشته است: تبدیل آن به فیلم.

وی افزود: مطمئنم که فیلم‌های بیشتری از رمان‌های او ساخته خواهد شد. او طوری می‌نویسد که برای من به عنوان یک فیلمساز، فضای بین دیالوگ‌ها باز است تا بتوانم آن را پر کنم. سبک او بسیار ساده اما عمیق است. شما با آن ارتباط برقرار می‌کنید و آن را می‌فهمید. رمان‌های او کوتاه هستند، اما وقتی آنها را می‌خوانید، یاد آثار داستایوفسکی می‌افتید. من این را خارق‌العاده می‌دانم.

با وجود اینکه پوپه تنها ۲ شخصیت اصلی و پسرشان را دنبال می‌کند، رویکرد خود را در کار با بازیگران تغییر نداد.

وی در این باره توضیح داد: در تمام فیلم‌هایم، اصرار دارم حداقل ۸ یا ۱۲ هفته قبل از فیلمبرداری با بازیگرانم باشم. اگر بتوانم رابطه‌ای صادقانه و حقیقی با بازیگرانم برقرار کنم، می‌توانم آنها را تا حد زیادی پیش ببرم.

پویه همچنین به محیط اطراف نیز توجه زیادی داست و در این مورد بیان کرد: زمان زیادی را صرف فهمیدن محل فیلمبرداری این فیلم کردم. تقریباً شبیه یک منظره افسانه‌ای، یک بخش افسانه‌ای از نروژ است. مکان شخصیت چهارم فیلم است؛ مه آلود و مالیخولیایی تا ناامنی‌ها و بیگانگی فزاینده آنها را منعکس ‌کند.

پوپه باور دارد که بیگانگی در بسیاری از روابط زندگی معمول و صحبت کردن با یکدیگر بسیار دشوار است. وی یادآور شد: من توسط والدینی بزرگ شدم که تقریباً عین این زوج بودند. با این تفاوت که مادرم بود که رفت و من و خواهرم با پدرم در خانه ماندیم. فیلم درباره زبانی است که این ۲ نفر قبلاً با هم تفکرشان را به اشتراک می‌گذاشتند، که حالا در حال ناپدید شدن است، صحبت درباره جایی که حالا هستند و آنچه آرزو دارند.

وی اذعان می‌کند که این داستان جنبه تاریکی هم دارد و در این باره توضیح داد: من فکر می‌کنم این یک اثر شجاعانه از یون فوسه است. من از این واقعیت که او مسیرهایی را که ما به آنها عادت داریم دنبال نمی‌کند، وسوسه شدم. می‌خواستم بررسی کنم که چگونه این می‌تواند در یک فیلم جواب بدهد.

پوپه که ۶۶ ساله است و نامزدی اسکار را در کارنامه دارد، ۲ سال پیش جشنواره را با «کوئیزلینگ - روزهای پایانی» افتتاح کرد؛ او از جمله افراد ثابت جشنواره هاوگسوند است و یون فوسه خود در هاوگسوند متولد شده است.

جشنواره نروژ امسال میزبان چهره‌هایی چون کریستین مونجیو، نیکولای کاستر-والدو و آندرس دنیلسن لی است و یکی دیگر از فیلم‌های جدید نروژی که به شدت مورد انتظار است، برای مراسم اختتامیه انتخاب شده است: «قتل بنجامین» که بر مبنای داستان واقعی قتل بنجامین هرمانسن، پسری ۱۵ ساله با اصالت نروژی و مالیایی که سال ۲۰۰۱ به طرز وحشیانه‌ای توسط یک نئونازی به قتل رسید، ساخته شده و اینگویلد سودرلیند، کارگردان آن است.