افزایش بیماری های روانی در ارتش آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت دفاع آمریکا جمعه در گزارشی اعلام کرد: بر اثر حوادثی که در سال 2003 تا 2008 برای نظامیان آمریکایی رخ داده است بحرانهای روحی ناشی از این حوادث در نظامیان آمریکایی 6 برابر شده است.

در ادامه گزارش گفته شده است : آمار تلفات نظامیان آمریکایی به دلیل بیماری های روحی روانی در مقایسه با تلفات ارتش این کشور در نیروی دریایی 2 برابر و در مقایسه با نیروی هوایی 3 برابر است.

خاطرنشان می شود از زمان اشغال عراق از سوی آمریکا در سال 2003 تاکنون بیش از 4 هزار و 400 نظامی آمریکایی جان خود را در عراق از دست داده اند و میزان خسارتهای آمریکا بالغ بر صدها میلیارد دلار بوده است.